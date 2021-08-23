阿富汗政局變化，震撼各國，對於阿富汗政府軍為何不能打，國軍一位極具戰術素養的軍方官員認為，過度依賴美軍且無中心思想之阿富汗政府軍，碰上具有宗教等中心思想，且已掌握實際戰爭面的塔利班，猶如一道沒有地基的土堤，瞬間就被來勢洶洶的洪流所淹沒，其速度之快，著實令人訝異。

這位軍方官員分析，長期處於內戰與混亂狀態，阿富汗境內實際上處於部落派系割據，凝聚這個國家各方勢力的是宗族血緣以及對伊斯蘭教的認同，而非阿富汗這個國家。加上戰爭頻仍，使阿富汗的經濟長年處於貧困，也使極端主義組織有源源不斷的兵員。

此外，美國過去20年投注超過830億美元，提供武器、裝備與訓練協助阿富汗建軍，表面上阿富汗國防軍員額達30萬人，但實際並沒這麼多。政府軍控制的區域比外界以為的小很多，往往只駐紮在省會的幾個政府部門，就聲稱自己控制該省。

另美國自前總統川普開始便逐步將美軍部署重心調整至印太地區，阿富汗的撤軍早已開始規劃，而現任總統拜登也是順勢而為。雖有一定程序上的安排，對阿富汗政府軍及協助美方等人士卻是無比沈重之打擊。

至於塔利班的戰略特色，這位軍方官員列舉包括：阿富汗複雜地貌的戰略縱深；傳統伊斯蘭為號召並兼具民族主義色彩；鄉村包圍城市；掌握毒品貿易金流；內政上要求現任總統下台；外交上調整自己形象；社會印象與民心；不對稱作戰運用。