農曆7月是民俗上稱的鬼月！台大婦產科名醫施景中在臉書分享一位女性朋友的親身經歷，某一年夏天朋友到溪邊烤肉，一時興起拿石頭玩打水漂，結果當天回家一直發高燒，夢中還有一個男子說「你今天吵到我了」，去看醫生也沒用，每到傍晚就高燒，求助三太子幫忙，才知道夢中的男子其實是黑道大哥，逃亡時溺死在溪裡，最後是依照男子夢境中給的地址，找到他陽世的家人，辦法會超渡後才沒再出現。

施景中昨天(22日)在臉書表示，這個故事是他朋友親口說的，千真萬確的事，這事發生在某一年夏天，朋友一群人到溪邊烤肉，去溪邊幫忙取水時玩心大起，揀起石頭打水漂，接著當天回家，她就一直發燒，睡夢中有個講台灣國語、看不見形體的男人說「小妹妳今天很過份吵到我了。」她意識清楚，但身體動彈不得，整個晚上睡睡醒醒，撐到天亮，身體很累，讓她以為自己生病了。

施景中說，雖然朋友家人帶她去看醫生，但情況時好時壞，每到傍晚又會高燒。最後朋友的媽媽帶她去找三太子收驚，拿著太子爺的符籙護身，回到家似乎好了，但幾天後朋友睡午覺時，突然感覺有一支曬衣服的竹杆從窗外穿進房間直壓她的喉嚨，傳來熟悉的男人聲音「妳以為帶符咒沒事了，是吧？」把朋友壓得喘不過氣一直掙扎，媽媽聽到聲響後趕緊將她搖醒，又帶她去找太子爺幫忙。

施景中說，朋友在現場，親耳聽到三太子和那男人在討價還價，原來那個男子生前是一個黑道大哥，因為被警察追捕到河邊，他就跳河逃走，沒想到被淹死。三太子要他不要驚擾陽世眾生，會請朋友做法會超渡他，男子則要求說要燒一咖皮箱、一雙鞋及庫銀給他。當時朋友疑惑，不知道這個大哥是從哪來的？要怎麼燒錢給他？結果當晚她就作夢了。

施景中說，朋友夢到一個房門，打開後桌子上有個牛皮紙袋，裡面寫著一排地址，位於桃園縣某處，醒來後照著地址，真的找到這位大哥陽世的家人，也證實確有此人，幾年前已往生。後來她恭敬地辦好法會，而那無形的眾生從此也沒再出現。

對此網友紛紛驚呼：「這故事我雞皮疙瘩了啦」、「醫生在中元節也講鬼故事」、「施P的涉獵範圍好廣」、「以後再也不敢打水漂了」、「施醫師的故事好有畫面」、「沒有真的親身經歷遇到的人是很難相信的」。