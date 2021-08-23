位於台中大里區塗城市場一家經營20年的雞翅店，遭民眾爆料，店員將整袋雞翅下鍋炸時，未將塑膠袋剪開，整袋直接浸在油鍋中，等塑膠袋被高溫燒溶後才拿起丟棄，對此，店家認為是拍攝角度的問題，「做餐飲業不可能這麼做」，台中市衛生局也接獲檢舉到店家稽查，檢查結果合格。

有網友昨（22）在臉書社團《爆料公社》PO文，表示過去已多次目擊店家員工，下油鍋時為求方便、快速，將一袋袋雞翅、雞腿、雞塊等炸物，在未拆開塑膠袋的情況下，將整袋丟下鍋，等塑膠袋底部遇熱油溶出一個洞，食物滑入油鍋內，才把塑膠袋從油鍋抽出丟棄。

不少網友認為塑膠袋底部的口，並不像是用手撕開的樣子。（圖／翻攝自爆料公社）

爆料民眾不滿痛批，塑膠袋全溶在油鍋裡，長期食用恐傷害身體健康，更指控該店家未定期更換油，讓消費者吃進溶入大量塑膠的油炸物。

貼文曝光，引發大批網友撻伐，「做吃的還是要有良心啊」、「這些人的良心被狗啃走了嗎？」、「做生意怎麼可以這麼惡劣」、「天啊！已經吃了這麼多了」、「這家很好吃，但沒想到好吃的東西都是要付出代價」。

據《東森新聞》報導，店家出面喊冤表示，食物下鍋前都會將塑膠袋底部撕開一個洞，再讓炸物下油鍋，「吃的問題不能這樣，我們怎麼可能這麼做」，而且塑膠袋放油鍋後會溶解，那是爆料影片角度的問題，並表示若爆料屬實，會再加強員工訓練。另外，台中市衛生局接獲民眾舉報後上門稽查，並將部分帶回化驗，也在現場利用儀器檢驗，結果顯示為合格。