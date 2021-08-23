台中捷運發生駐車煞車電磁閥故障致斷路器跳脫案例，引起市議員抨擊中捷例行檢修都是虛設，凸顯整個綠線列車的零件製造品質是否有瑕疵？（陳世宗攝）

台中捷運綠線接二連三發生列車故障，民進黨市議員陳淑華等人，23日抨擊說，定期檢修保養都是為要在平常發現列車異常、減少臨時故障，確保乘客安全，偏偏兩次故障都不是列在例行檢修的項目！陳淑華等要求中捷必須在24日的交通委員會先提出檢討報告，並說明是否有安全的疑慮。

中捷公司表示，這次事件單屬首次發生駐車煞車電磁閥故障致斷路器跳脫的案例，異常故障組件已請廠商進一步分析故障原因。另為確保系統設備的妥善，針對此次異常事件，將再與廠商研討納入定期檢查之項目。

市議員邱素貞說，台中捷運綠線發生列車煞車系統故障，列車卡月台無法行駛事故，令人匪夷所思。煞車系統發生故障實在太恐怖了。乘客的生命財產安全至上，是無法取代的。她要求捷運公司務必針對大小系統設備與零件，積極落實安全檢查與測試，確保「行車」安全，才能上路。

市議員謝明源指出，中捷自從開始營運以來，狀況百出，去年11月的斷軸事件發生停止營運，重新檢驗整修，至今年4月再開始行駛，結果現在又遇到剎車系統故障，這樣的情況，中捷公司，應該要暫停行駛，真正落實全面檢討修護，以維乘客乘車之安全。

市議員蕭隆澤強調，台中捷運總載重（滿乘載）測試沒有落實，如今出了問題，再怎麼解釋、說明，他都無法接受。顯見中捷例行檢修都是虛設，凸顯整個綠線列車的零件製造品質是否有瑕疵？車輛組裝有疑慮？才導致兩次嚴重故障的發生。

陳淑華、邱素貞、謝明源及蕭隆澤等4位議員，要求中捷必須在24日的交通委員會先提出檢討報告，並說明是否有安全的疑慮，給台中市民一個免於恐慌的疑慮。

中捷公司強調，在每日例行性檢查中會檢視列車管理(TMS)監控螢幕中煞車系統功能是否作動正常、有無異常警訊，但原廠手冊並無針對電磁閥做特別檢查或量測項目。本次異常是電磁閥突發故障所造成，因此公司會與廠商討論建立例行性量測紀錄，以提早發覺故障前兆。