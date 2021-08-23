台新金控壽險子公司台新人壽完成更名，今日在台新人壽大樓總部舉行更名揭招儀式，由台新金控總經理林維俊及台新人壽董事長蔡康共同主持，保發中心董事長桂先農、壽險公會理事長黃調貴亦親臨參與表達祝賀。

台新金控總經理林維俊表示，今年是台新金控成立20年，總算完備了銀行、保險、證券三具主要業務引擎，將盡速跟上同業的發展步伐，同時也再度向金管會表達感謝，在台新金控申請投資保德信人壽到更名為台新人壽的每個重要時點，都提供了專業審理、指導及協助，感謝金管會圓滿了台新金控發展的重要里程。

林維俊並盛讚台新人壽在過去深耕臺灣保險市場30年，基礎非常穩固，更十度榮獲金管會認可為模範壽險公司，是家受保戶信任及主管機關肯定的優質保險公司，台新金控將持續挹注資源，協助台新人壽進行產品研發及提升投資績效，發揮金控營運綜效，期許茁壯成為全方位的保險公司。

蔡康表示，「台新人壽‧全新為你」是我們全新的形象主張，更名為台新人壽後，將從「新」出發滿足客戶全方位需求，加入金控大家庭之後，充分感受到源源不絶的温暖與支持，與台新銀行保險通路的完美搭配，締造了空前亮眼的銀保銷售業績。

林維俊強調，台新金控增添台新人壽子公司之後，除了積極整合金控業務資源，提升資產效能，發揮營運綜效之外，將持續尋找適切的併購及業務擴張機會，並將持續布建海外營運據點，以滿足海內外客戶跨國金融服務需求，未來更將以積極多元的永續策略及作為，紮實穩健的朝企業永續的方向邁進。