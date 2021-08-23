【旅奇傳媒/編輯部報導】離島風光有海風、有島嶼、有健行不到，讓人神清氣爽，馬祖國家風景區管理處為響應2021年自行車旅遊年，及政府節能減碳愛地球，創新為民服務，特於轄管之南竿、北竿、莒光遊客中心提供自行車借用服務，希望藉此推廣生態旅遊及環保樂活旅遊，並有效降低遊憩行為對旅遊景點之環境衝擊。

▲馬祖國家風景區管理處貼心提供單車借用。 圖：馬祖國家風景區管理處╱提供

馬祖的島內遊程，過去大多以遊覽車、計程車，或是租用摩托車為主，雖然移動方便，但是也錯失了一些適合輕車簡行的景點。例如島內的幾處步道，以及幾處軍事碉堡，都是適合放慢速度、駐足停留的景點。

過去如果想要用自行車遊遍馬祖幾處景點，必須自備單車，即日起自2021年8月起，旅客可在南竿、北竿、莒光遊客中心借用單車，沿著境內幾處步道逍遙慢遊。以南竿地區來說，北海遊憩區出發後，可沿著津仁步道前往鐵堡、55據點，一直到津沙聚落，沿途海景迷人，令人心曠神怡。

▲目前南竿、北竿、莒光三處遊客中心皆可借用單車。 圖：馬祖國家風景區管理處╱提供

想要體驗自行車遊馬祖，可至開辦的3處遊客中心（南竿、北竿、莒光）辦理借用手續。溫馨提醒，馬祖較多陡坡，且地勢崎嶇蜿蜒，風景旖旎但藏有危機，體驗時需要多加留意安全騎乘的規則。

為了歡迎更多車友來馬祖享受單車踩踏樂趣，馬管處已積極規劃領騎員培訓，希望未來能打造安全逍遙遊的馬祖體驗行程。相關借用辦法及應配合事項，敬請於馬管處官網公告事項查詢。

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