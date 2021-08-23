為使偏鄉學童在疫情下可以學習不中斷，在張榮發基金會的委託支持下，台師大PASSION扎根教學團隊將研發之創新線上教學模組導入偏鄉學校，從診斷分流、教材教法、教師增能、班級經營等提供完整而全面的配套與策略，為雲林的4所小學提供英數、國語閱讀暑期遠距課程，幫助學生無縫學習。

張榮發基金會與台師大PASSION扎根教學團隊於今年起合作「『心心向榮』偏鄉國民小學學力增能計畫」，齊力耕耘雲林偏鄉教育，為水碓國小、永光國小、華南實驗國小與樟湖生態國民中小學等4校小學生提供創新線上教學。

為幫助教師快速掌握實體轉化線上教學的技巧，台師大PASSION團隊於課前為教師辦理「PASSION暑期線上課程增能研習」，並於課程期間安排資深教師入班觀課，適時給予在地教師教學技巧、班級經營等專業建議及教學回饋，提高教師的教學能量。

在課程規畫上，英文扎根課程提供主題式教材及高效教學模組，同步提升學習成效及學習動機；數學扎根課程則以教學簡報搭配實體教具及活動提升學生學習興趣，奠定重要的基礎概念；國語閱讀課程更首度結合扎根閱讀教學及「SmartReading適性閱讀系統」閱讀素養教學，幫助學生掌握閱讀策略及建立閱讀習慣。

台師大表示，暑期課程結束前各班舉辦線上成果展，以多元評量的方式驗收學生的學習成果，幾乎每位孩子都能大方地開口說英文、回答數學題及分享閱讀心得，展現出學習的自信與成就感。

雲林樟湖生態國民中小學校長陳清圳發現PASSION扎根教學配套對較低學習成就的學生成效特別顯著， 他觀察幾位較弱勢的孩子，在經過扎根課程的學習後積極度跟成績都大幅增加。雲林永光國小主任莊榮順也發現有些原本學習比較弱的孩子，以前有問題不好意思向老師反映，但在這次的遠距課程中，竟然願意勇敢地主動向老師提出，學習動機和態度都有大幅的改善。