71歲陳姓老翁今年6月因新冠肺炎確診在北市聯合醫院仁愛院區急診室外的組合屋隔離，因頭痛失眠，一時情緒失控，竟拿拐杖砸毀醫院玻璃；警方獲報趕抵壓制，讓醫護替他注射鎮定劑睡覺，不料陳提早清醒後逃逸，並搭捷運返回萬華住處，5小時後才被逮回，台北地檢署認 陳翁行為造成民眾、員警及醫護染疫風險，23日依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、毀損罪起訴陳翁。

檢警調查，陳姓老翁因涉傷害罪今年5月被台北地檢署通緝；5月30日凌晨2時35分，他前往台北市立聯合醫院仁愛院區急診就醫，醫院採檢 後要他等結果並進行居家隔離。6月2日凌晨，陳翁因頭痛自行前往龍山派出所表示身體不適，員警即通報救護車將陳送仁愛院區急診室就醫，導致沿途的用路人、員警、醫護人員有遭感染風險。

醫院發現陳翁是確診者，即留置急診室外的組合屋隔離治療，當天凌晨3時30分，陳頭痛失眠，未戴口罩離開隔離病房，要求醫生再開安眠藥，因情緒失控拿拐杖砸毀組合屋大門玻璃；醫護報警後，員警趕抵壓制，讓醫護對陳注射鎮定劑。

但陳翁在上午9時許清醒後，見無人看守，從組合屋後門離開，自捷運大安站上車，搭乘捷運回萬華住處。警方5小時後查出他躲回家中，全副防護裝備前往抓人，先帶回派出所詢問再送回醫院戒護。