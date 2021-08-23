國產新冠疫苗今天開打，總統蔡英文今日一早挽袖率先完成接種高端疫苗。今日疫苗概念股喜笑顏開，高端疫苗(6547)晨盤衝上370元，隨後漲幅漸縮至平盤附近，原液代工廠台康生技(6589)漲幅一度逼近2%，代工充填的東洋(4105)也力守高檔。

第六輪國產新冠疫苗今日開打，高端疫苗第一階段開放36歲以上民眾，8月18日結算後，又開放20~35歲民眾預約，至21日總結算有59萬9613人完成預約，這些人從23日起至29日完成接種。

台康生技在8月初的股東會順利通過私募案，預期由鴻海創辦人郭台銘及其團隊全數認購，完成認購後，會持有台康生18.56%股權，成為最大股東。台康生積極拓展CDMO業務，法人預估，上半年相關營收約在4.5~5億元間，下半年仍將維持此一水準，未來仍有持續成長的潛力。

聯亞生技新冠肺炎疫苗UB-612未通過政府EUA(緊急使用授權)，昨日董事上親上火線抨擊，並呼籲政府相關單位應該滾動式調整EUA審查標準，給台灣和全世界獲得好疫苗的機會。聯亞藥(6562)今日開低後，多頭展現力道，股價由黑翻紅，在興櫃市場漲幅約在3%左右。