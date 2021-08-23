舞蹈科班出身的大陸女星李純，曾受聘於上海芭蕾舞團，21歲時轉往演藝圈發展，其纖細外型與優雅氣質深獲喜愛，而讓李純真正大開知名度的，是她接下人氣宮鬥劇《如懿傳》，演出大反派「炩妃」，精湛詮釋「美人蛇蠍心」，李純事業因「炩妃」而攀上高峰，最近她為節目重披古裝，但這回走性感撫媚風，扮相一出讓眾人驚豔，說李純根本復刻楊貴妃。

出身舞蹈科班的李純，20歲之前還在舞蹈領域發揮，直到2009年，她轉換跑道，考入北京電影學院表演系，跟《延禧攻略》吳謹言、《三生三世十里桃花》劉芮麟等人是同學，而李純在《如懿傳》之前，也接演了不少知名作品，如《花千骨》、《金陵十三釵》等，但在《如懿傳》中飾演的炩妃精采絕倫，讓她因此大爆紅，此後戲約不斷。

李純再披古裝，被讚是最美楊貴妃。(取材自李純微博、聽說很好吃微博)

李純這回受邀上浙江衛視年度新節目「聽說很好吃」，接受扮裝任務，只見她盤起如雲秀髮，眉心點上花鈿妝，頭上裝飾大朵牡丹花，紅脣嬌豔，身上則是一襲飄逸大紅薄紗古裝，原來是在「炩妃」之後，李純扮演了楊貴妃。

李純也在微博上分享多張節目照，寫下「曾經的荔枝是不能輕易嚐到的貢品，如今已是應季(季節性)的大眾水果」，照片裡她翩翩起舞，確實地展現「大唐盛世」的浪漫寫意，眾多網友留言，盛讚她的新扮相「真的很美」、「滿滿的貴妃氣質」、「笑起來真好看」，說她扮演楊貴妃，實在超美。