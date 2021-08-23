台中市蔡姓熟女自稱在網路認識香港友人，兩人聊天長達4年，1個月前蔡女與他陷入熱戀，友人假借投資之名力邀，蔡女日前到銀行貸款20萬元要匯給對方，行員察覺有異報警，所幸及時阻詐成功。

清水警分局表示，38歲蔡姓女子17日早上10時許，前往清水區中山路一家銀行臨櫃準備辦理匯款美金20萬元)至香港給網友，銀行女行員發現有異，立即打電話向警方求助。

清水警分局清水派出所員警林靖智、吳彥融獲報前往現場了解，蔡女自稱在網路上認識香港友人，雖在LINE聊天長達4年之久，但1個多月對方除了將LINE改名，並對她展開追求，致使蔡女陷入熱戀。

近日對方向蔡女表示將投資美金可獲利，但目前資金不足，邀請她共同投資，蔡女即向銀行借貸準備匯款，經警方查看兩人LINE對話後，發現與投資詐騙手法相同，耐心向她解釋及詐騙案例，但蔡女仍不相信會被騙。

最後，警方請蔡女到派出所，並出示多則網路交友感情方式詐騙錢財手法後，她才恍然大悟放棄匯款，由於銀行女行員的細心及員警的耐心、查證，成功即時阻詐，保住蔡女向銀行貸款的20萬元。

清水警分局清水派出所所長洪志仁指出，詐騙集團利用網路無遠弗屆，難以查證特性，看準單身男女渴求感情依靠弱點，一旦落入陷阱，將不斷編織各種理由詐騙被害人，通常都會表示要和對方走向未來，談到金錢時一定要提高警覺，避免成為詐騙集團的圈套。