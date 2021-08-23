楊鎮浯率同縣府一級主管和各鄉鎮首長參加，場面莊嚴肅穆。（李金生攝）

楊鎮浯率同縣府一級主管和各鄉鎮首長參加，場面莊嚴肅穆。（李金生攝）

今天是金門823砲戰63周年紀念日，金防部在太武山公墓忠烈祠舉辦追思公祭活動，由陸軍司令徐衍璞上將主持。（李金生攝）

針對包括福建省政府金馬行政中心執行長翁明志及中央駐金單位主管均未出席一事，楊鎮浯縣長坦言讓鄉親難以接受。（李金生攝）

今天是金門823砲戰63周年紀念日，金防部在太武山公墓忠烈祠舉辦追思公祭活動，蔡英文總統以避免跨島移動防疫為由缺席，連中央駐金單位也未派員參加，此舉引起當地民眾議論「沒選舉就不來，真現實！」縣長楊鎮浯也表示，真的讓鄉親難以接受，希望政府能透過中央的高度，讓國人正視這段歷史。

今天的823追思公祭活動由陸軍司令徐衍璞上將主持，縣長楊鎮浯率同縣府一級主管和各鄉鎮首長參加，場面莊嚴肅穆。蔡英文總統今天沒來，總統府說明是因為避免跨島移動的防疫考量，但她選擇在台灣接種高端疫苗「第1針」，卻被藍委譏諷是用高端紀念823。

此事也在金門當地引起討論，不少人就認為今年又沒選舉，蔡英文沒來很正常，就像她在60周年紀念也缺席，僅在臉書發文致意一下，直到61周年要總統大選為了搶823的話語權和選票，才帶著媒體大陣仗到金門主持紀念活動。

另有民眾不滿表示，823砲戰60周年碰到台灣中南部淹大水，當時的副總統陳建仁避開23日的紀念活動，卻在次日帶著家人到金門旅遊，還刻意戴帽子和口罩掩人耳目，遭媒體拍到引發輿論批評，此事讓人記憶深刻。

楊鎮浯縣長也對此發聲指出，823砲戰金門在44天期間落彈48萬發，震驚國際社會，這場戰役也改變兩岸格局，對國人來說是一個非常重要的日子，中央應該正視這段歷史，派員來參加才對，不是讓國人每年都會內心糾結層峰今年會不會來參加？而是要真正從這段歷史記取教訓，因為只有經歷過戰爭歲月的金門鄉親，才深刻知道戰爭的可怕與和平的可貴，國人在反思如何看待這段歷史時，也要思考如何協助走過烽火的金門向前發展。

對於包括福建省政府金馬行政中心執行長翁明志及中央駐金單位主管均未出席一事，楊鎮浯坦言讓鄉親難以接受，並意有所指的表示，台灣有今天的安定、繁榮，這個成果不是天上掉下來的，也不是單靠外力協助，總統一再告訴國人要靠自己，就要以中央的高度提醒國人這段歷史，如此紀念823才有意義。

同樣是823紀念日，藍營就顯得積極用心，競選連任國民黨主席的江啟臣昨天就到忠烈祠致敬，今天主要競爭對手朱立倫也跨海追思。但他們2人一前一後跨海來到，也同樣被解讀為搶823的話語權。