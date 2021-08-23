海巡署近日破獲上百隻非法走私貓咪，後貓咪全遭安樂死，許多民眾為此怒灌蔡總統臉書表達不滿情緒。民進黨立院黨團副幹事長黃世杰今日於記者會表示，主管機關會調整相關罰則。民眾黨立委蔡壁如也另召開記者會說，將推動修憲納入「動物保護」，並成立動保警察。

黃世杰指出，農委會昨日已說明，未來走私的刑罰將加重，並加強管理。至於部分民間團體主張走私動物應在檢疫後，開放認養，而這兩天已有一些獸醫師等專業人士表示，如此做法恐造成合法犬貓及其它物種提高染疫風險，安樂死是不得不的作法，現在可能也不宜鬆綁法令。

黃世杰說，此外，其相關檢疫費用及其它作法，可能都有相當難度，未來應該會朝提高走私動物罰則、加強國內犬貓販售領養的管理方向來修法，不管是用領養代替購買，或是寵物業者繁殖、販售動物等等，農委會將再做法條上的檢討。

蔡壁如指出，依據農委會統計，2018年至2020年，虐待動物案有6462件，最後依《動保法》處罰鍰與判刑僅161件，定罪率只有2.5％。

蔡壁如表示，目前全台動檢員約200人，但每年要處理25萬件案件，人力嚴重不足，為防止類似的事情再度發生，並檢討及改革制度，將與動保團體共同推動「動保警察」，專職專責警力保護動物安全。也將推動「動保入憲」的修憲提案，不再把動物當作物品的精神，寫進憲法裡。