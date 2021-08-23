A股三大指數23日開高走高。上證指數開盤報3436點，升9點或0.28％；截至10點15分，報3465.08點，上漲37.75點，漲幅1.1％。

深成指開盤報14296點，升43點或0.3％；現報14453.17點，上漲199.64點，漲幅1.4％。

創業板指數開盤報3218點，升26點或0.82％；現報3256.78點，上漲63.88點，漲幅2％。

各類股表現普遍上揚；煤炭股升逾2％；房產、金融股表現平穩。