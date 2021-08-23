A股三大指數開高 創業板升2％ 10:392021/08/23 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數23日開高走高。上證指數開盤報3436點，升9點或0.28％；截至10點15分，報3465.08點，上漲37.75點，漲幅1.1％。 深成指開盤報14296點，升43點或0.3％；現報14453.17點，上漲199.64點，漲幅1.4％。 創業板指數開盤報3218點，升26點或0.82％；現報3256.78點，上漲63.88點，漲幅2％。 各類股表現普遍上揚；煤炭股升逾2％；房產、金融股表現平穩。 A股三大指數開高走高 創指午盤漲逾2％ 恒指絕地反彈 午盤收漲1.81％ #上揚 #開盤 #漲幅 #A股 #三大指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港經濟反彈 全年GDP上看6.5％ 04:102021/08/23 焦點新聞 《港股》科網股飆升 恆指大漲逾2％ 11:102021/08/23 財經 整頓證券市場 42家陸企IPO審核喊卡 04:102021/08/23 財經要聞 《盤中解析》急彈400點 V轉恐不易 12:182021/08/23 財經 航運股領航 台股早盤反彈近300點 09:202021/08/23 財經 《其他股》自行車業順風 巨大秒填息 12:352021/08/23 財經 《光電股》績優助跑 億光填息在即 12:182021/08/23 財經 指標股回神 台股一度強彈400點 10:302021/08/23 財經 恒指開高走高 早盤漲逾500點 10:302021/08/23 財經 港交所積極推A股指數期貨 維護國際金融中心地位 09:452021/08/23 兩岸 《半導體》世界觸頂 2日填息達陣 11:442021/08/23 財經 財經熱門新聞 長榮目標價上調280陽明卻被遺忘 老鳥狂歪樓：券商不敢再碰 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 蘋果晶片備貨 測試廠爆單 - 財經要聞 - 工商時報 景氣給力 基本工資喊漲3％ - 財經要聞 - 工商時報 大陸協助塔利班開採28兆礦產？前阿富汗央行總裁這樣看 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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