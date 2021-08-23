長安醫院肝膽腸胃科醫師蔡松茂指出，電腦斷層檢查導致其胸痛的原因竟然是總膽管結石。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中73歲羅先生因胸痛且合併後背痛及冒冷汗至長安醫院心臟科就醫，因為症狀像極了主動脈剝離，於是緊急安排電腦斷層檢查，未料掃瞄結果顯示導致其胸痛的原因竟然是總膽管結石，轉由肝膽腸胃科醫師蔡松茂會同肝膽腸胃科主任余承儒進行手術取出結石，病人的症狀立即得到改善。

收治此病患的蔡松茂表示，總膽管結石的症狀常見會有上腹痛、發燒及黃疸，像羅姓患者這樣以心窩痛的表現較為少見。在治療上，大部分的總膽管結石可以由腸胃內科以內視鏡的方式取出，而總膽管的結石，通常來自於膽囊裡的結石移位至總膽管而導致阻塞，若要避免再次發作，一般都會建議患者再追加膽囊手術，才能根絕後患。

細問之下，患者表示除了心窩痛，這幾天還有畏冷及茶色尿的情形。因為患者已有細菌感染的跡象，於是蔡松茂緊急安排病人住院，以抗生素及內視鏡逆行性膽胰管攝影術治療，在順利取出總膽管結石後，患者的胸痛症狀及感染情形立即得到改善。

蔡松茂提醒，患有膽囊結石的人，平常應注意不要暴飲暴食，少吃油炸高熱量食品、並避免喝酒。若有如胃痛一樣的不適，又加上發燒、畏冷或茶色尿，應立即就醫檢查。