Twitch 宣布將於 8 月 26 日晚間 7 點舉辦 Twitch Streamer Battle 最新實況主賽事《黎明死線》，為社群帶來緊張刺激的鬼月遊戲體驗！今年Twitch 再次與人氣恐怖生存遊戲《黎明死線》（Dead By Daylight）合作舉辦實況主賽事，本屆賽事共吸引了 40 位頂尖台灣玩家夥伴報名，共同競爭約新台幣 18 萬元的高額獎金、冠軍隊伍寶座，及全場 MVP 鬼王、人皇的榮耀。

Twitch 今年在農曆七月再度與經典的「鬼抓人」遊戲《黎明死線》合作進行實況主賽事。《黎明死線》以其豐富多元的角色、地圖與知名的合作 IP 風靡玩家社群，是款多年不敗的經典恐怖生存遊戲。除了原創角色，《黎明死線》也與德州電鋸殺人狂、奪魂鋸、惡靈古堡、怪奇物語等人氣恐怖影劇合作，添加各式恐怖故事元素，讓遊戲更刺激有趣。玩家可以選擇以生存方或鬼方進行遊戲，在毛骨悚然的地圖中挑戰人鬼追逐。今年鬼月，Twitch《黎明死線》實況主賽事要給社群帶來緊張刺激的感官體驗，一起在鬼月享受令人頭皮發麻的遊戲快感！

40 位《黎明死線》最強好手將加入 Twitch Streamer Battle 實況主賽事《黎明死線》互相競逐，在 8 月 16 日的選秀會分成 8 支隊伍，於 8 月 26 日當天決戰死線。8 隊先分成兩組進行單循環賽，輪流擔任生存方與鬼方，每個對戰組合進行 2 場賽事，各組成績最佳隊伍進入冠軍戰爭奪高額獎金，除了隊伍獎金還有個人獎項，將選出全場得分最高的 MVP 獲得鬼王、人皇封號！

40 位知名 Twitch 實況主夥伴將同場競技，本次 8隊隊長的遊玩時數平均落在 4000小時以上，全是《黎明死線》專業熱血玩家，隊員陣容也不遑多讓，包含去年《黎明死線》實況主賽事冠軍隊伍的嬌兔（/zrush）、亞軍隊伍的紀冏（/jongie）、遊玩時數 7800 小時且人鬼均 R1 的 AZ（/azue_r）、遊玩時數超過 1000 小時、擅長人角色的珈琳（/nana803）、時數不多但潛力驚人、人鬼均練到 R1 的熊貓人春日（/pandaharuhi）、賽事熟面孔的 Ko（/ko0416）及葉子（/senyeyezi）等多位知名實況主，一起爭奪約新台幣 18 萬元的賽事獎金。除了頂尖玩家外，本次實況主賽事也邀請到知名電競主播易先生（/zax82410）擔任主播，並邀請稱霸恐怖遊戲的台灣鬼王踢虧（/takesipon）與電競奶爸殺梗（/xargon0731）擔任賽評，為精彩賽事帶來有趣講評，讓實況主賽事《黎明死線》成為今年鬼月最驚悚刺激的賽事！

只要 8 月 26 日當天在 Twitch 官方頻道觀看賽事實況，將有機會獲得《黎明死線》全新珍妮遊玩展造型。此外， Twitch 官方臉書粉絲團（@TwitchTW）也將推出每日問答，參加粉絲有機會抽到知名品牌機械式電競鍵盤、滑鼠及電子禮券，趕緊鎖定 Twitch 官方頻道與臉書粉絲團，與社群一起享受最刺激有趣的鬼月體驗！