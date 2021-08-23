中華民國中央軍事院校友總會今天在八二三砲戰紀念公園舉行八二三炮戰63週年紀念活動，並邀請國民黨主席參選人江啟臣、卓伯源與張亞中出席，國民黨前副主席郝龍斌以及妙天禪師代表向陣亡將士致意以及祝禱。

中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連日前才陪同前國民黨主席朱立倫登記參選，被外界認為挺朱立場鮮明。朱立倫今天親赴金門紀念八二三砲戰未出席，季麟連說已經跟朱通過電話，今天也是公平邀請其他參選人來參加。

不過江啟臣今天參加活動卻顯得尷尬，江啟臣的座位被安排在來賓最邊緣，妙天與郝龍斌在最中間，參選人之中，張亞中、卓伯源都比江啟臣還靠中間，甚至當郝龍斌代表向陣亡將士致意時，一旁來搶拍照的路人都搶進來卡位，把江啟臣越擠越邊緣。

而江啟臣受訪時，路人像逛菜市場一樣在攝影機前晃來晃去，連郝龍斌都兩度搶鏡，擋住江啟臣，讓後方攝影記者大為傻眼。在致詞順序安排上，不僅張亞中、卓伯源致詞順序比江啟臣早，連台北市議員厲耿桂芳、全球粥會總會長陸炳文的講話順序都比江啟臣早。

江啟臣致詞完時，還有人逼問江啟臣，「江啟臣你是不是中國人？」不過在場也有另一批人，在江啟臣致詞完時，立刻高喊「江啟臣加油！」替他壯大聲勢。