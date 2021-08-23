根據以色列衛生部的追打第3劑疫苗成果數據，110萬接種第3劑疫苗的以色列民眾中，仍感染新冠肺炎的人只佔0.2%，染疫住院的比例只有0.01%，此外以色列官方指出，第3劑疫苗能夠顯著降低染疫風險，對60歲以上民眾提供的保護力比第2劑高出4倍。

以色列擴大讓民眾追打第3劑疫苗。

「以色列時報」（The Times of Israel）昨（22）日引述以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）報導，根據以色列衛生部的初期數據，第一批已經接種第3劑疫苗的110萬名以色列民眾中，只有2790人在接種7天後仍感染新冠肺炎，比例為0.2%。

當中只有187人住院，佔比為0.01%，88人出現嚴重症狀，佔比為0.008%，另外不到15人病故，不過報導並未提供確切數據。

這些數據顯示第3劑疫苗「高度有效」。

New data from Israel showing protective effect of booster shots in over 60s pic.twitter.com/Z1seQKweeF — Luke O'Neill (@laoneill111) August 22 2021

另外據路透社報導，根據以色列衛生部昨日公布的數據，讓民眾追打第3劑輝瑞/BNT疫苗，能夠顯著降低60歲以上民眾的染疫風險及重症風險。

這份數據最初是在19日以色列疫苗專家會議上公布，並且於昨日公布上網，不過尚未包含完整的研究內容。

以色列官員指出，他們分析格特納研究所（Gertner Institute）及基尼研究所（KI Institute）的統計數據顯示，在預防感染新冠方面，民眾接種第3劑疫苗10天後，疫苗對60歲以上民眾提供的保護力是2劑疫苗的4倍。

在預防重症及住院方面，第3劑疫苗對60歲以上民眾的保護力是5至6倍。

研究結果與以色列非營利性健康維護組織（HMO）馬卡比（Maccabi）上周公布的數據一致，馬卡比研究發現，第3劑疫苗預防60歲以上民眾染疫的效力達86%。

隨著Delta變種病毒持續傳播，近幾周來以色列衛生部表示，疫苗提供的保護力會隨著時間下降，尤其近期突破性感染病例中，重症患者仍以60歲以上及有潛在健康狀況的民眾為主。

以色列於7月30日開始讓60歲以上民眾追打第3劑疫苗，並且在19日起開放40歲以上民眾及孕婦、教師、醫護人員等追打疫苗，第3劑疫苗與第2劑疫苗至少需相隔5個月。

以色列約930萬人口中，將近150萬人已經接種第3劑疫苗。