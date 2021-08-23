熱帶風暴亨瑞（Henri）今天侵襲美國東岸的羅德島州，數以萬計人無電可用，樹木被連根拔起，降雨量創新紀錄。風暴在穿越新英格蘭地區時減弱。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，亨瑞稍早從一級颶風降為熱帶風暴，約在東岸時間12時15分於羅德島州（Rhode Island）的韋斯特利鎮（Westerly）附近登陸。

法新社報導，亨瑞在降級之前，原本會是30年來侵襲新英格蘭（New England）的第一個颶風。1991年的鮑柏颶風（Hurricane Bob）曾肆虐這片地區，造成至少17人喪命。

但亨瑞仍是罕見侵襲美國東北部沿海地帶的熱帶風暴，由於氣候變遷，海洋表層水溫正趨暖。科學家們說，這種暖化現象造成氣旋更劇烈、攜帶更多水氣，對全球沿海群居地構成愈來愈大的威脅。

新英格蘭地區和紐約長島（Long Island）數以百萬計居民接到通知，要為強風、長達數日的停電及約達1.5公尺的暴潮做好準備，

美國國家颶風中心（NHC）表示，亨瑞帶來每小時60英里（約96.6公里）的最大持續陣風，比稍早預估的每小時75英里要低。

羅德島州州長麥基（Dan McKee）說，有些地區出現「嚴重氾濫」。目前並無任何傷亡通報。

國家颶風中心下午已取消所有暴潮警告，居民的初步通報顯示，亨瑞造成的災害不像先前擔心的那麼糟，但在康乃狄克州（Connecticut）的格羅頓（Groton）有樹木倒下，波及幾戶人家。

根據追蹤網站poweroutage.us，羅德島州約7萬9000人家裡停電，康乃狄克州則有3萬3000人無電可用。

國家颶風中心在下午5時的公告中表示，亨瑞最大持續風速已降到每小時40英里，預期將「進一步減弱」，在晚間縮小為熱帶低氣壓。

路透社報導，總統拜登今天說，他已批准緊急狀態聲明，以在必要時協助羅德島州、康乃狄克州和紐約州。

他在新聞簡報會上表示：「雖然新英格蘭居民習於面對一些惡劣天氣，這場風暴仍有可能在這個地區引發波及數十萬人的嚴重氾濫和斷電，造成廣泛的後果。」

昨晚的雨勢也迫使紐約終止中央公園（Central Park）一場星光雲集的演唱會，主辦單位在流行歌手巴瑞．曼尼洛（Barry Manilow）唱到一半時打斷他，要觀眾冷靜迅速地離開。

國家氣象局表示，昨晚10時到11時，中央公園的降雨量多達49.3毫米，是紐約市有紀錄以來降雨最多的一小時。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1100823