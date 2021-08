2020年3月,高通針對中高階款的真無線藍牙耳機推出全新的QCC514X系列晶片,並宣稱可以減少延遲、支援混合式降噪和提高續航力,今年陸續有耳機推出這樣的產品了,以精品耳機著稱的 Cleer Audio,推出最新Cleer Ally Plus II,使用高通QCC5141晶片,支援最新 Aptx adaptive 功能,不僅音質大幅提升,也減少延遲時間,提供比前一代更長的續航力,售價僅 3999 搶攻降噪耳機市場,值得推薦的一款藍牙耳機產品。

Ally Plus II的機身設計和前一代沒有不同,體積比一般真無線藍牙耳機稍大一些,但並不影響配戴時的舒適度和穩定度。此外,耳機能與耳朵形成良好的密封,提供良好的隔音效果,有助於主動降噪完全發揮。

Cleer Ally Plus II真無線藍牙耳機外觀(圖/耳機人)

充電盒也跟前一代相同,盒蓋有一個透明視窗,可以看到裡頭的耳機和充電指示燈。充電盒體積不大,一隻手就能完全掌握,如果男生不喜歡帶包包出門,把充電盒放在口袋也不至於覺得太佔空間。充電孔位於充電盒後方,使用的是Type-C規格。

【連接及延遲】

Cleer為Ally Plus II搭載高通最新的QCC5141晶片,支援藍牙5.2連線,採用鏡像技術來大幅減少延遲時間。經測試後,低延遲效果優異,不論是Youtube看跳舞影片還是iOS的槍聲搖動App,都感覺不到一點點的延遲,那個體驗跟使用有線耳機一樣,完全不用擔心影音不同步破壞追劇或打遊戲的興致。

其連線範圍也比使用藍牙5.0的真無線藍牙耳機還要遠3至4公尺,而且在範圍內就算有障礙物,例如牆壁、門,音樂還是保持連續、不中斷。

Cleer Ally Plus II真無線藍牙耳機盒蓋有一個透明視窗(圖/耳機人)

【通話】

Ally Plus II採用了高通的cVc 8.0通話降噪技術和單耳三麥的配置,企圖接收到清晰度極高的語音,並同時將背景噪音區隔開來,讓對方可以輕鬆便是我方的說話內容。在室內安靜環境測試時,中頻人聲有被凸顯出來,口齒清晰,溝通很順暢,而且背景安靜。而在戶外吵雜環境時,語音一樣中頻人聲為主,口型清晰,語音與背景躁音有良好的分離感,對方不會受到其他聲音影響,溝通順暢。

【聲音表現】

內建10mm特製石墨烯單體,整體表現令人驚異又印象深刻,低音不僅力道剛剛好,不會太強或沒感覺,還有很有彈性,能夠感受到低音打到物體回彈的感覺。此外,中、高音在低音的支撐下足夠溫暖、清晰,整體表現非常均衡。而且,Cleer Ally Plus II還有支援App,可以自行調整EQ。

【降噪和環境音效果】

Cleer Ally Plus II使用的是混合式主動降噪技術,內建了前饋和反饋麥克風,可同時捕捉耳朵外部和內部的噪音,大幅減少噪音對使用者體驗的影響。在室內開啟降噪功能後,完全聽不到冷氣、空調發動機運轉的低頻噪音,而交談聲和小孩吵鬧等中、高頻噪音的音量也有一定程度地降低。在戶外開起降噪功能後,大眾交通工具和飛機等發動機幾乎被過濾掉,完全不會影響到使用者聆聽音樂。

Cleer Ally Plus II使用的是混合式主動降噪技術,大幅減少噪音對使用者體驗的影響。(圖/耳機人)

【支援Cleer + App】

Cleer Ally Plus II使用者能夠在iPhone或Android手機上下載Cleer + App,在應用程式中可以調整EQ、環境音強度以及將左、右耳點擊2下和3下的指令對調。整體來說,Cleer + App的功能很簡單,沒有像Jabra、Bose、Sony和Sennheiser的App那麼豐富。不過,Ally Plus 2本身的表現就很出色了,即使沒有App,也不會有太大的影響。

【心得總評】

Cleer Ally Plus II在聲音表現、降噪效果以及低延遲表現能有如此大幅度的升級,都要歸功於高通的QCC5141晶片,讓其成為一款極具競爭力的中階款真無線藍牙耳機。雖然Cleer+ APP的功能簡單,但Ally Plus II本身的表現就極為出色,就算沒有支援App,Ally Plus II還是很欠買。支援App算是小加分,讓使用者可以在聲音、環境音強度和操作指令做個人化的設定,這款內外兼備的真無線藍牙耳機議售價為新台幣3999元,這個價格真的太香了,不打包回家真的對不起自己。