2020年3月，高通針對中高階款的真無線藍牙耳機推出全新的QCC514X系列晶片，並宣稱可以減少延遲、支援混合式降噪和提高續航力，今年陸續有耳機推出這樣的產品了，以精品耳機著稱的 Cleer Audio，推出最新Cleer Ally Plus II，使用高通QCC5141晶片，支援最新 Aptx adaptive 功能，不僅音質大幅提升，也減少延遲時間，提供比前一代更長的續航力，售價僅 3999 搶攻降噪耳機市場，值得推薦的一款藍牙耳機產品。

Ally Plus II的機身設計和前一代沒有不同，體積比一般真無線藍牙耳機稍大一些，但並不影響配戴時的舒適度和穩定度。此外，耳機能與耳朵形成良好的密封，提供良好的隔音效果，有助於主動降噪完全發揮。

Cleer Ally Plus II真無線藍牙耳機外觀（圖／耳機人）

充電盒也跟前一代相同，盒蓋有一個透明視窗，可以看到裡頭的耳機和充電指示燈。充電盒體積不大，一隻手就能完全掌握，如果男生不喜歡帶包包出門，把充電盒放在口袋也不至於覺得太佔空間。充電孔位於充電盒後方，使用的是Type-C規格。

【連接及延遲】

Cleer為Ally Plus II搭載高通最新的QCC5141晶片，支援藍牙5.2連線，採用鏡像技術來大幅減少延遲時間。經測試後，低延遲效果優異，不論是Youtube看跳舞影片還是iOS的槍聲搖動App，都感覺不到一點點的延遲，那個體驗跟使用有線耳機一樣，完全不用擔心影音不同步破壞追劇或打遊戲的興致。

其連線範圍也比使用藍牙5.0的真無線藍牙耳機還要遠3至4公尺，而且在範圍內就算有障礙物，例如牆壁、門，音樂還是保持連續、不中斷。

Cleer Ally Plus II真無線藍牙耳機盒蓋有一個透明視窗（圖／耳機人）

【通話】

Ally Plus II採用了高通的cVc 8.0通話降噪技術和單耳三麥的配置，企圖接收到清晰度極高的語音，並同時將背景噪音區隔開來，讓對方可以輕鬆便是我方的說話內容。在室內安靜環境測試時，中頻人聲有被凸顯出來，口齒清晰，溝通很順暢，而且背景安靜。而在戶外吵雜環境時，語音一樣中頻人聲為主，口型清晰，語音與背景躁音有良好的分離感，對方不會受到其他聲音影響，溝通順暢。

【聲音表現】

內建10mm特製石墨烯單體，整體表現令人驚異又印象深刻，低音不僅力道剛剛好，不會太強或沒感覺，還有很有彈性，能夠感受到低音打到物體回彈的感覺。此外，中、高音在低音的支撐下足夠溫暖、清晰，整體表現非常均衡。而且，Cleer Ally Plus II還有支援App，可以自行調整EQ。

【降噪和環境音效果】

Cleer Ally Plus II使用的是混合式主動降噪技術，內建了前饋和反饋麥克風，可同時捕捉耳朵外部和內部的噪音，大幅減少噪音對使用者體驗的影響。在室內開啟降噪功能後，完全聽不到冷氣、空調發動機運轉的低頻噪音，而交談聲和小孩吵鬧等中、高頻噪音的音量也有一定程度地降低。在戶外開起降噪功能後，大眾交通工具和飛機等發動機幾乎被過濾掉，完全不會影響到使用者聆聽音樂。

Cleer Ally Plus II使用的是混合式主動降噪技術，大幅減少噪音對使用者體驗的影響。（圖／耳機人）

【支援Cleer + App】

Cleer Ally Plus II使用者能夠在iPhone或Android手機上下載Cleer + App，在應用程式中可以調整EQ、環境音強度以及將左、右耳點擊2下和3下的指令對調。整體來說，Cleer + App的功能很簡單，沒有像Jabra、Bose、Sony和Sennheiser的App那麼豐富。不過，Ally Plus 2本身的表現就很出色了，即使沒有App，也不會有太大的影響。

【心得總評】

Cleer Ally Plus II在聲音表現、降噪效果以及低延遲表現能有如此大幅度的升級，都要歸功於高通的QCC5141晶片，讓其成為一款極具競爭力的中階款真無線藍牙耳機。雖然Cleer+ APP的功能簡單，但Ally Plus II本身的表現就極為出色，就算沒有支援App，Ally Plus II還是很欠買。支援App算是小加分，讓使用者可以在聲音、環境音強度和操作指令做個人化的設定，這款內外兼備的真無線藍牙耳機議售價為新台幣3999元，這個價格真的太香了，不打包回家真的對不起自己。