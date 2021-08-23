彭博報導，蘋果一直在為iPhone手機測試螢幕下Touch ID指紋辨識技術，但這個新版本的Touch ID功能不會出現在今年即將登場的iPhone 13手機中。

iPhone將重新引入Touch ID指紋辨識技術的傳聞已流傳一段時間。雖然iPad Air等蘋果產品已經以調整位置的方式重新採用Touch ID感測器，但iPhone手機尚未重拾這個生物識別身份驗證系統。

根據彭博社報導，至少在2021年，iPhone手機不會重新引進Touch ID。

該報導指出，蘋果一直在為未來推出的iPhone旗艦手機測試螢幕下Touch ID技術，但不會在今年過關。

今年初開始出現新一代iPhone手機正在測試Touch ID的報導，稱iPhone手機將同時採用螢幕下光學系統和現有的Face ID。

天風證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）3月時提出預測，稱蘋果不會在下一次發布的iPhone手機中加入Touch ID，且根據他對供應鏈的調查，Touch ID何時重返iPhone手機並沒有時間表。

Touch ID並非唯一可以嵌入顯示器的技術，彭博報導指出，蘋果的長期目標是以類似的方式提供Face ID功能。

至於未來會如何呈現Face ID和Touch ID，該報導提供兩種可能方案。其一是高階iPhone Pro機型內建螢幕下Face ID，而其他型號繼續採用「瀏海」造型。第二種可能性是高階機型提供螢幕下Face ID，而其他機型提供螢幕下Touch ID。