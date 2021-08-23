雖近來受到大陸環保限產影響，澳洲鐵礦砂每公噸價跌破130美元，且三個多月跌幅逾四成，但中鋼(2002)認為煤礦大漲，鋼廠成本仍高，加上鋼材供需吃緊，板類產品暫無下修壓力，且隨著「金九銀十」來臨，將迎接第四季旺季的到來。

中鋼9月內銷盤價重啟漲勢，平均漲1.2%，中鴻(2014)也跟進漲價，9月內銷產品每噸均漲500元；鋼價第三季仍趨漲，中鋼本季業績可望再挑戰新高，下游廠外銷熱絡，燁輝(2023)、盛餘(2029)等第三季營運也可望再優於上季之表現。

澳洲鐵礦砂近來受到大陸環保限產與美元走強影響，澳洲鐵礦砂每公噸價跌破130美元，創近九個月來新低，累計三個多月來大跌百餘美元、跌幅高達逾四成，市場擔憂對板類鋼材帶來價格下修的壓力。

對此，中鋼認為，相對近來冶金煤礦也大漲100美元，鋼廠成本仍高，加上鋼材供需吃緊，板類產品暫無下修壓力，且隨著「金九銀十」來臨，將迎接第四季旺季榮景的到來。

下游單軋廠表示，雖近日國際扁鋼胚半成品報價有稍微拉回，最新報價為每公噸850美元左右，較7月初下跌約70美元，但亞洲熱軋行情變化不大，每公噸在890～1,050美元，其中日、韓鋼廠報價維持在高檔，顯示供需仍強。

燁輝看好公共工程持續推動、台商回流等趨勢，都有助公司鍍鋅、烤漆以及抗菌鋼材出貨表現。法人看好，燁輝外銷歐美的訂單熱絡、價格上漲，公司可望受惠。隨著中鋼9月內銷盤價恢復上漲，第四季在旺季加持下，中鋼盤價可望持續保持穩健漲勢，燁輝也會逐步跟進調漲報價。

鋼廠上半年獲利攀高，下半年鋼價仍穩健上揚，市場需求亦不淡，新光鋼(2031)下半年營運仍可望保持不錯的水準，今日股價也強勁上攻。