關於近日台灣查獲含非洲豬瘟病毒走私肉品，行政院長蘇貞昌今(23日)上午到桃園視察航空快遞包裹X光機檢查情形，他說，特別到現場要所有同仁一點都不可以掉以輕心，一定要把破口補起來，一定要把怎麼樣進來的原因要找出來，繼續嚴守國境才能能保護國人和產業安全。

蘇貞昌表示，非洲豬瘟的肆虐從大陸周邊國家一一淪陷，兩年多前第一線防疫人員就非常認真負責，所以守得這兩年多來，台灣是僅有沒有淪陷的國家，非常辛苦，防治非洲豬瘟是一點都不得鬆懈的工作，現在發覺有不肖業者從事進口，今天特別來給第一線同仁加油打氣，也請繃緊神經，務必還要還要加強做到滴水不漏，同時也來了解是否還有需要什麼加強，都來給予充實加強。

蘇貞昌進一步說，自己也特別責成航空警察局要支援人力，就在這段期間第一線同仁又要防治豬瘟，又要防治疫情，還有那麼多因為不能自由進出旅遊的旅客用快遞、包裹，都因此增加很大工作量，也要給予支援，同時不肖業者手法一再翻新，層層包裝跟偽裝都必須要一一點破，今天特別發現有走私，確定是有非洲豬瘟的病毒，特別到現場要所有同仁一點都不可以掉以輕心，一定要把破口補起來，一定要把怎麼樣進來的原因要找出來，繼續嚴守國境才能能保護國人和產業安全。

另外，Delta變異株侵襲全球，國外不少國家準備打第3劑，台北市長柯文哲日前透露，市府已編列28億元購買250萬劑疫苗，將全數用在第3劑，對此，蘇貞昌今表示，疫苗購買跟進口，國家有一定的規定跟程序，現在疫苗已經會一批批進來，也有施打預約制度，請大家依照指揮中心所訂規範跟預約來施打疫苗。

至於關於154隻名貴品種貓咪被走私入台，因法律規定已全數遭安樂死，引發各界爭論，蔡英文總統則在臉書上承諾檢討制度、修改法令；蘇貞昌被問及後續修法會朝向哪一個方向時，他回應，「我們都同樣愛護動物，最可惡是為自己暴利，不顧動物生命安全去非法進口，全球絕大多數國家對於非法進口，尤其來自狂犬病疫區，這種潛伏期長又不易發覺，國家執法機構依據法律，做出不得已的痛苦作為，這是保護我們的國家安全跟台灣已經有的寵物狗、貓。

蘇貞昌說，絕對不能因為一時不忍，而使得防疫有破口，如果狂犬病因此發生，傳染到人，那是百分之百死亡，政府執法有時候非常萬不得已，同時也只有這樣才能保護同胞跟國內產業，以及已有的寵物生命。