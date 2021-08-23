女星辜莞允（NONO）擁有天使臉孔、魔鬼身材，讓她成為新一代宅男女神，不過辜莞允在2019年因爆發鮪魚（徐瑋吟）偷拍事件鬧上法院，演藝事業幾乎停擺，事後因事證不足，辜莞允獲不起訴處分，才讓她逐漸走出陰霾，開始在社群和粉絲互動，辜莞允日前就曬出沒修圖的自拍美照，吸引網友留言「哇感覺罩杯又升級了」，也釣出辜莞允回應曝身材小祕密。

辜莞允日前在網透露，她在疫情期間作息不正常「久違的在正常的時間睡覺、正常的時間起床」，讓辜莞允嗨喊，希望可以保持，同時，辜莞允還配了一張辣穿小背心、手撩長髮的美照，白皙美肌和俏麗五官全都露，自拍美照吸引網留言：「大概有幾年沒看到這個女生了」，還釣出辜莞允得意直呼：「厲害的是沒修圖 角度萬歲」。

還有粉絲敲碗：「所以下一本寫真該準備了吧」，讓辜莞允求饒說：「先..變..瘦..」，至於有人則驚呼：「哇感覺罩杯又升級了」，也釣出辜莞允回應吐身材小祕密：「小常識 只要胖胸部就會大」。

而近日在宜蘭度假的辜莞允，就大方曬出旅遊照，辜莞允獲得網讚：「明顯瘦了不少」，她則謙虛說：「假的」，同時，也有人留言：「您快30歲了有何感想？」辜莞允則霸氣回應：「爽」。

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