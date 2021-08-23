魔幻RPG炫戰手遊鉅作《戰神風暴》代言人鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源首次聯手合作，共同為遊戲量身打造主題曲，今(23)日正式獨家釋出30秒試聽版本，限定三日於Hit FM電台獨家首播，並預告完整主題曲將於9/2正式數位上架，歌曲首先由鼓鼓及蕭秉治揭開序幕，快節奏的說唱風格穿插著Julia慵懶空靈的嗓音，以全新曲風掀起今夏最燃戰鬥系音樂狂潮，讓聽眾忍不住跟著旋律沉醉搖擺！除此之外，也首度公開三位代言人拍攝MV的幕後花絮，搶先讓玩家一窺三位代言人私下真性情的樣貌，以炫戰曲風結合視覺系的服裝風格，並搭配震撼的視覺效果，大大滿足視覺及聽覺感受！

《戰神風暴》主題曲30秒試聽

《戰神風暴》MV拍攝花絮

三人首次聯手創作！遊戲主題曲釋出搶先試聽

《戰神風暴》遊戲主題曲由代言人「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯、「全能創作才子」蕭秉治以及鄉民老婆之「R&B小天后」Julia 吳卓源合作打造，這也是三人首度聯手創作，歌曲創作理念以遊戲中兩大聯盟對戰的激昂場景作為發想，展現出面對黑暗勢力入侵卻堅守信念的戰魂精神，並在歌詞中融入自身的信念及經歷，希望帶給玩家們正向的影響。三人也分別化身不同遊戲角色，帶領聽眾們隨著音樂進入戰神世界，就如同歌詞中提到的「準備掀起一場風暴！」今日也獨家釋出30秒試聽版本，更於期間限定於Hit FM電台獨家首播，邀請玩家搶先體驗戰魂精神，感受三位代言人的不凡信念！

此外，蕭秉治也透露這次因為是首次跟吳卓源合作，兩人之前不認識，一直覺得 Julia是比較甜美內向的女孩，結果相處後發現她私底下個性非常的活潑大方，讓他覺得很可愛，害羞的說不愧是有鄉民老婆之稱！此外，看到 Julia寫完她那部份的歌詞時，也感到非常的驚豔，Julia一改原有的R&B風格，增添了許多戰鬥元素，有非常多的唸唱歌詞，以帥氣的呈現方式結合Julia 吳卓源本身的甜美慵懶唱腔及聲線，擦出很不一樣的火花，非常的迷人，吳卓源本人也直呼對作品很滿意，會想一聽再聽，她也笑稱自己的新專輯推出前，大家可以先去聽這首主題曲，絕對不會失望！

香車配美人！鼓鼓、蕭秉治圓男人終極夢想

《戰神風暴》也將此次合作的東瀛戰神GT-R搬到拍攝現場，獨家曝光「玩戰神送戰神」活動即將送出的跑車GT- R Premium Edition，鼓鼓跟蕭秉治也大喊：「真的圓夢了！」，直呼可以跟夢想中的跑車一同拍攝MV真的好興奮，鼓鼓也提到香車配上性感美艷的女神Julia，根本就是每個男人的終極夢想，稱自己真的太幸福了！蕭秉治則是開玩笑的說除了可以藉著東瀛戰神盡情耍帥之外，也在拍攝現場發生一個小插曲，因為在拍攝的過程中太陶醉於音樂之中，要擺出很炸很熱血的肢體動作，手上的飾品差一點就刮傷價值635萬的GT-R跑車，開玩笑的說首次代言手遊的酬勞差一點就這樣飛了！此外，現在只要遊玩《戰神風暴》就有機會獲得MV中同款跑車，也讓三位代言人非常的激動，鼓鼓跟蕭秉治更說這是一台天菜跑車，希望最後能獲得這台夢幻逸品！

另外，除了有獲得東瀛戰神GT-R跑車的機會外，《戰神風暴》目前已開放Google play及IOS雙平台預註冊，完成《戰神風暴》預註冊後即可獲得勇猛飆悍的傳說級魔寵「赤鬼獸神」，於官網進行事前登錄，更可獲【空力套件‧改】翼靈，快手刀預約，跟著三位代言人一起體驗熱血的戰魂精神！