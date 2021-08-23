民進黨立委劉世芳 (吳家豪攝)

媒體人趙少康日前呼籲蔡總統施打高端疫苗前應先驗抗體證明沒有打過國外疫苗。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政今日於記者會上表示，指控別人前應先拿出證據，綠委鄭運鵬說，蔡總統不可能打假球。

高端疫苗今日開打，蔡總統一早也前往台大醫院體育館接種。綠委張廖萬堅在臉書發文說，自己已經預約施打高端疫苗，綠委陳亭妃也出示和多位台南市綠營議員合照表示，今天一早已經打完高端疫苗。

鄭運鵬指出，在幾個月前行政院長蘇貞昌注射AZ疫苗時，就有在野黨人士看圖說故事，說蘇貞昌接種的針筒沒有針頭。現在蔡總統接種高端疫苗，各界應尊重國家元首，總統的健康狀況是公開資訊也是國家機密，總統也不可能打假球，絕不會先打其它疫苗再打高端疫苗。

鄭運鵬說，在野黨人士的質疑，是因為極度不信任，但這不該是合理在野黨應該質疑的內容，這種作法也失去格調。總統不可能因為外界隨便質疑，就去驗抗體，今天驗這個明天驗別的，總統健康不該如此質疑，這種質疑也不值得回應。

羅致政表示，懷疑應該是建立在合理的前提上，藍營人士先來潑髒水，再要求對方證明自己的清白，是很奇怪的作法，也沒有任何根據，指控別人先應拿出證據。

劉世芳說，若外界已採不信任態度，任何的質疑都是見縫插針，現在政府的態度就是支持國產疫苗，若有通過科學及專家的審查認證，就值得讓國人施打。執政黨的態度就是有什麼疫苗打什麼疫苗，今天蔡總統接種了國產疫苗，證明了對國產疫苗的支持。若動不動就開酸、抹黑，這不是在野黨該有的態度。