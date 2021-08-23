一個新的考核指標—GEP（生態系統生產總值），越來越受到大陸地方政府的重視，核算體系也正被積極討論。回顧今年6月大陸國務院公佈《中共中央國務院關於支持浙江高品質發展建設共同富裕示範區的意見》提出，探索具浙江特點的GEP核算應用體系。甚至稍早對深圳建設先行示範區意見中也同樣提出。大陸專家分析，「十四五」或未來更長一段時間，GEP有望成為國家或地區高品質發展的風向球，成為與GDP同等重要的「指揮棒」。

中國科學院生態環境研究中心主任歐陽志雲說明，GEP可以反映一個地區的生態系統對當地居民和周邊地區的貢獻與生態效益，以及發展和保護的協調關係。而GEP核算結果可進一步展開生態產品現實機制研究，將生態產品的生態價值轉化為經濟效益提供依據。

實際上，聯合國統計委員會也已將GEP納入最新的國際統計標準環境經濟核算體系—生態系統核算（SEEA-EA）中。

而8月22日歐陽志雲帶領的研究團隊也建議，推動統計、自然資源、生態環境監督等管理部門建立基於GEP核算的生態保護與生態恢復成效評估機制，定期發佈GEP核算報告，鼓勵地方實施GDP與GEP雙增長政策，讓GEP進規劃、進專案、進考核、進決策

據第一財經報導指出，目前大陸已有貴州、青海、內蒙古等省區，以及浙江麗水市、江西撫州市、貴州黔東南州、四川甘孜州、吉林通化市、深圳鹽田區、雲南普洱市等地展開GEP核算試點，並探索核算結果的應用機制。