投資人對聯準會可能提前在今年底縮減購債規模的擔憂有所緩解，上周五美股三大指數同步收高，那斯達克指數更大漲1.2%。受此激勵，周一香港股市在大漲開出後一路挺升，恆生指數開漲1.29%，目前勁揚逾500點或2.2%，報25393.19點。國企股目前大漲2.53%，報8963.16點。

恆生指數上周累計重挫1541點或5.8%，與波段高點相比已經步入熊市。

周一恆生科技股強勁反彈，目前飆漲3.80%，稍早前一度漲破4%，所有成份股全面走高，網路股尤為強勁，阿里健康、快手和嗶哩嗶哩均大漲逾9%，平安好醫生漲逾6%，美團漲逾3%，京東健康漲逾10%，網易漲近7%。

信義玻璃大漲8.66%，李寧漲6%，招商銀行漲4.5%。恆生指數上周五盤後公布季度調整，納入信義玻璃、李寧和招行，並剔除交行。

騰訊在恆生指數的權重從6.13%調升至8%，目前股價上漲3.6%。

阿里巴巴的權重從9.31%調降至8%，目前股價小升0.8%，稍早前開跌1.3%。

港交所獲准推出A股指數期貨合約，股價上漲6.2%。

中資電力股狂飆，華能大漲逾20%，華潤電力上漲10.2%。中國電力宣布標下哈爾濱市60兆瓦太陽能發電項目，並獲匯豐調升評級至買入，股價應聲急漲逾15%。

恒大系同步下挫。媒體報導，消息人士透露恆大求售位於灣仔的總部大樓以緩解資金缺口。恆大目前下挫5.7%，恒大汽車跌14%，恒大物業跌5.7%。