世芯-KY(3661)上半年賺逾一個股本，2家外資也對其出具最新研究報告，看好其下半年、甚至2022年以及2023年成長動能，美系外資維持目標價780元、加碼評等，歐系外資則維持目標價735元、優於大盤評等。

美系外資表示，世芯-KY目前尚未透露關於飛騰CPU的ECCN(美國出口管制條例)代碼應用進度細節，但產業人士認為，大部分飛騰CPU項目應該算是一般目的，這意味著運往飛騰的貨物不會違反EAR規則，故在上周法說會，世芯-KY並未提供關於飛騰2021年的營收貢獻數字。然而，一旦飛騰CPU ECCN代碼被授予，世芯-KY應恢復其對飛騰的7奈米/16奈米 CPU出貨，世芯-KY第三季度收入應好於市場預期，維持目標價780元、加碼評等。

美系外資表示，除了飛騰CPU業務之外，世芯-KY在2022年增長動能還有包括有來自大陸第二大客戶的數據中心處理器訂單、亞馬遜和 Habana的7奈米AI(人工智慧)ASIC項目的增加，以及大陸智慧手機的ASIC項目進入量產，再加上幾個新的5奈米NRE(委託設計)項目，相信世芯-KY在2022年的收入可以增長，即使沒有飛騰CPU貢獻。

歐系外資表示，世芯-KY預計第三季將會有新的NRE項目用於HPC(高速運算)，包括AI、GPU等，可以抵消其第二大陸高性能計算客戶的趨緩，預計世芯-KY第三季度營收將季成長5~10%，維持目標價735元、優於大盤評等。

就長線來說，歐系外資表示，世芯-KY受惠強大的AI和HPC產品多樣化，2022~2023年營收將以25%的複合年增長率穩健增長，甚至高於2019-2021年全年的基數，主要是美國客戶增加產量，可能貢獻30~35%其銷售額，此外，世芯-KY看到越來越多的AI、數據中心和 GPU方面的7奈米和5奈米項目，世芯-KY可以展現與系統公司的差異化，例如間接與大陸智慧手機品牌合作、或與大陸超大規模業者合作。

世芯-KY第二季合併營收27.25億元、季成長2.5%、年成長65.8%，寫下歷史新高，單季每股獲利5.54元。世芯-KY累計上半年營收53.85億元、歸屬於母公司業主淨利7.76億元，每股盈餘11.22元，為歷年同期歷史新高。