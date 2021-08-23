23日，韓國LG Chem(樂金化學)盤中交易時，一度大跌約10%。原因是美國時間20日，樂金化學車用電池客戶美國通用汽車(GM)宣布，擔心火燒車疑慮，故將斥資10億美元召回旗下約7.3萬輛，屬於雪佛蘭(Chevrolet)品牌的Bolt電動車 (EV)。

GM指出，這次召回主要鎖定2019至2022年式的車輛，而在可能火燒車問題沒徹底解決前，Bolt EV也不會再開賣。同時，也要跟自己電池供應商韓國樂金化學求償。

23日，同集團內的LG電子股價也一度受波及，下跌約6%。其實，樂金化學百分之百持股的子公司LG Energy Solution (LGES)其實才是這次召回事件的罪魁禍首，因為GM就是用了LGES組裝的車用電池，Bolt電動車才會有火燒車疑慮。

LGES目前計畫將在2021年底左右IPO(股票初次公開發行)，但出了這件事會不會影響掛牌規劃，外界也正在觀察。

8月初，LG電子就已將第2季營業利益減少20%以上，就是為提列GM這次大召回的成本花費。仔細來看，LG 電子拿出2346億韓元，樂金化學則掏出910億韓元。

同樣地，LG的另一個大客戶韓國現代汽車，2021年初時也曾表示，因為火燒車疑慮，要花大概9億美元更換約8.2萬EV內的LG車用電池。