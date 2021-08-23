因印度第三波疫情，打壓市場情緒，而中國下游廠家因集裝箱短缺，阻礙成品出口，致庫存壓力持續增加，令醋酸報價承壓下跌，亞洲地區現貨價跌破每噸900美元，本周最新行情報每噸850-890美元，較前一次跌逾2%，終止連3周漲勢。

市場人士表示，由於東南亞受到季風洪水和原材料替代等各種因素的影響，下游需求受停機和生產受阻等問題承壓，而中國醋酸生產商開工率高位，亦令市場報價承壓走跌。(商品行情網)