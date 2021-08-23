《商情》需求趨緩 醋酸報價呈跌 11:102021/08/23 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因印度第三波疫情，打壓市場情緒，而中國下游廠家因集裝箱短缺，阻礙成品出口，致庫存壓力持續增加，令醋酸報價承壓下跌，亞洲地區現貨價跌破每噸900美元，本周最新行情報每噸850-890美元，較前一次跌逾2%，終止連3周漲勢。 市場人士表示，由於東南亞受到季風洪水和原材料替代等各種因素的影響，下游需求受停機和生產受阻等問題承壓，而中國醋酸生產商開工率高位，亦令市場報價承壓走跌。(商品行情網) 《商情》疫情擴大 亞洲橡膠持續走低 《光電股》績優助跑 億光填息在即 #承壓 #醋酸 #中國 #趨緩 #波疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》國泰證美股即時報價 引爆開戶熱潮 08:542021/08/23 財經 《商情》買氣不振 EG價跌逾5％ 12:182021/08/23 財經 《半導體》搭台股順風車 譜瑞秒填息 11:272021/08/23 財經 《商情》需求可望提升 LME期銅上漲1.12％ 12:012021/08/23 財經 《國際油價》疫情肆虐 原油期貨連續一周收黑 09:282021/08/23 財經 PwC：陸H1併購交易量創高 04:102021/08/23 全球財經 《國際產業》連7跌止步 國際油價大漲逾2％ 12:182021/08/23 財經 順豐上半年淨利 驟降79.8％ 04:102021/08/23 全球財經 《商情》期銅反彈 但仍創6月來最大單周跌幅 10:022021/08/23 財經 指標股回神 台股一度強彈400點 10:302021/08/23 財經 《台北股市》修正近滿足 空方宜見好就收 08:372021/08/23 財經 財經熱門新聞 長榮目標價上調280陽明卻被遺忘 老鳥狂歪樓：券商不敢再碰 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 蘋果晶片備貨 測試廠爆單 - 財經要聞 - 工商時報 景氣給力 基本工資喊漲3％ - 財經要聞 - 工商時報 大陸協助塔利班開採28兆礦產？前阿富汗央行總裁這樣看 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。