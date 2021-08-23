電子產業長短料問題嚴重及全球新冠肺炎疫情未止，成為下半年電子產業旺季變數，所幸WiFi 6等網通需求尚佳，璟德(3152)審慎看待下半年營運，璟德表示，下半年營運將努力維持上半年水準，今天股東會通過每股配息10.8元。

璟德今天舉行股東會，璟德為國內首家專注高頻整合元件與模組廠，公司以生產LTCC高頻整合元件及模組為主，產品包括：濾波器(Filter)、平衡阻抗濾波器、晶片天線及模組、射頻前端模組、天線開關模組、高頻晶片陶瓷元件等，是大中華區LTCC第一名的製造商，也是全球前三大廠，僅次於村田及TDK。

全球新冠肺炎疫情自去年大爆發，遠距生活及宅經濟加速5G及WiFi 6等各項新興應用普及，璟德除智慧型手機解決方案，亦切入物聯網、穿戴裝置、汽車與毫米波相關應用，配合客戶開發各項多頻多模整合元件，並持續開發多款WiFi、窄頻物聯網(NBIoT)、手機相關射頻前端(FEM)模組及系統級封裝(SiP)模組，以及高功率基站元件等，在5G毫米波基站所需高階LTCC天線模組、濾波元件的基板材料與設計技術研發也有進展，隨著產品組合更為完善及技術層次提升，加上新產能挹注，讓璟德業績自去年展現強勁成長力道，今年上半年業績亦亮眼。

璟德第2季合併營收為8.51億元，季增14.23%，創下單季歷史新高，營業毛利為5.27億元，年增16.85%，單季合併毛利率為61.94%，年增2.38個百分點，稅後盈餘為3.49億元，季增23.32%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為5.06元；累計上半年營業毛利為9.78億元，年增65.48%，合併毛利率為61.28%，年增2.25個百分點，稅後盈餘為6.32億元，年成長66.75%，每股盈餘為9.16元。

璟德7月合併營收達2.86億元，年增58.87%，再創單月歷史新高，累計前7月合併營收為18.82億元，年成長59.3%。

璟德表示，下半年最大變數在電子產業長短料問題嚴重，一個產品數百顆元件常因一到兩顆元件缺料無法出貨，致使客戶導入及出貨速度減緩，目前WiFi 6及路由器等網通市場需求還不錯，智慧型手機弱一點，審慎看待下半年營運，公司將努力讓下半年營運維持上半年水準。

全球新冠肺炎疫情未止，由於台灣實施嚴格邊境控管，璟德二期新產能設備裝機進度也略受影響，實際完成時間可能較原訂今年第3季底到第4季完成延後，根據璟德規劃，二期產能將與一期一樣增加約40%產能。