天使23日遭到印地安人以3-0完封，系列賽3連戰慘遭橫掃，勝率跌破5成。大谷翔平2打數1安打、1次盜壘，2次四壞保送。「神鱒」卓奧特（Mike Trout）也在休息室觀戰，現在正值世界少棒大賽，卓奧特提起隊友大谷翔平宛如少棒選手，「就像大谷投完8局，轟了全壘打，再跑去守備外野一樣，真是驚人。」

場邊的轉播台詢問卓奧特，大谷翔平今年哪一項事蹟最神奇？

卓奧特說：「那是某一場他轟了雙響炮的，我不記得確切日期。他第一次打擊對內角球沒打好，我就說如果對方投內角速球你就往右外野打出去，如果對方投變化球或偏低就往中外野打，如果是沉球就打到牛棚（左外野）。結果他下一輪打擊就把偏高內角速球轟成右外野全壘打，後來再把一顆很快的沉球轟到牛棚。這是我看過最驚人的事，我說了什麼他就全部做到了。」

大谷本季有3場轟出雙響炮，卓奧特說的是7月初主場對戰金鶯的比賽，大谷先打成飛球出局，接者把內角速球轟到右外野，再把一顆時速96英里（時速154.5公里）沉球轟到左外野，大谷那場還改寫了卓奧特在隊史明星賽前的最多轟紀錄。

可惜大谷今年狀況這麼好，如果卓奧特沒受傷，天使應該大有可為。此戰天使打線冰冷，全場僅4安，印地安人羅薩里歐（Amed Rosario）一個人就敲出3安猛打賞，包括1支全壘打。