近期，解放軍接連在四大海域緊鑼密鼓展開密集演練。大陸中央廣播電視總台22日發表海峽時評，題為〈解放軍密集演練，為「台獨」分子敲響警鐘〉。文章表示，解放軍密集演練為「台獨」分子敲響警鐘，「台獨」是絕路，誰敢孤注一擲，鋌而走險，必將自食惡果、粉身碎骨。

文章稱，這幾天，島內「台獨」分子恐怕沒睡幾個好覺。8月21日，「中國火箭軍成功發射兩枚新型導彈」的新聞刷屏網路，引發島內外輿論熱議。幾天前，解放軍東部戰區也曾宣布在台灣島西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練。毫無疑問，解放軍密集演練為「台獨」分子敲響警鐘。

文章稱，解放軍近期一系列軍事動作具有很強的針對性，意在加快反「台獨」軍事鬥爭準備，劍指「台獨」分裂勢力。有分析認為，解放軍東部戰區選在台灣島西南、東南方向組織實兵演練頗有玄機，表明解放軍在戰時同時具有包圍台灣島和切斷外部支援的能力；還有分析指出，火箭軍此次「亮劍」的兩枚新型導彈是新質彈頭，提升了常規導彈「點殺」破敵能力，能夠在複雜電磁干擾環境下精確制導、「一劍封喉」，使台軍苦心經營的防空雷達預警系統瞬間癱毀。從細節觀全局，隨着解放軍斬「獨」利劍愈加鋒利，民進黨當局在刀尖上謀「獨」早已勝算全無。

文章稱，解放軍的軍事動作，同樣在提醒美國等外部干涉勢力：打「台灣牌」是有成本的，而且正變得越來越高。東部戰區新聞發言人直指8月17日演練針對「美台頻頻勾連挑釁」。也有軍事專家指出，火箭軍的新型導彈在台海衝突中也能有效打擊外部干涉勢力。就連美國知名智庫「傳統基金會」亞洲研究中心近日也向美國當局發出警告：美軍一旦介入台海問題，勢必引發大規模衝突，將導致美軍遭受嚴重人員傷亡。對美國人而言，當台灣這張牌逐漸變成「不划算的負資產」，甚至是「燙手山芋」時，「棄台論」必將成為現實。阿富汗變局就是「前車之鑒」，這也是島內民眾現在惴惴不安的原因。

文章稱，台灣是中國的台灣，不管民進黨當局和「台獨」分裂勢力如何謀「獨」挑釁，中國大陸始終牢牢掌握台海局勢主導權，絕不會允許台灣的前途捆綁在「台獨」分裂勢力的戰車上。民進黨當局「倚美謀獨」「以武拒統」，不過是困獸之鬥，解放軍正一次又一次用實際行動證明：一切「台獨」分裂活動都會被挫敗，「台獨」是絕路，誰敢孤注一擲，鋌而走險，必將自食惡果、粉身碎骨。