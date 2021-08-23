社區接種站開打高端，2人不適送醫。（蔡依珍翻攝）

社區接種站開打高端，2人不適送醫。（蔡依珍翻攝）

社區接種站開打高端，2人不適送醫。（蔡依珍翻攝）

高端疫苗23日在桃園36個社區接種站開打，其中大有國中接種站有2人施打後身體不適，47歲畢姓男子接種後頭暈想吐、血壓升高，急送醫目前留院觀察中，另一名30歲賽姓美籍女，打完後當場倒下，巨大聲響嚇壞現場所有人，所幸人立即清醒，她疑似有頭部撞擊地板情形，醫護人員建議就醫仍遭拒，留觀到11點返家。

47歲畢姓男子9點多在大有國中，打完高端疫苗入坐觀察區時，突然感到喘不過氣、想吐，不久即癱軟，醫護人員發現後連忙關切，血壓約111／79，心跳達122下，醫師評估緊急送往台北榮民總醫院桃園分院急診室就醫，目前心電圖檢查正常、抽血檢查等待報告中，留院觀察中。

另名30歲賽姓美國籍女性，10點45分接種完高端疫苗後，約3分鐘就暈倒、失去意識，當場從椅子上摔下，「蹦」一聲嚇壞所有人，不久即恢復意識，現場量測血壓111／79、心跳122，因該女疑似有撞擊到頭部，醫護人員建議就醫，救護車也已到場備援，但該女堅稱沒有不舒服、不願意送醫，經現場休息觀察後，於11點05分和同行接種的外籍友人一起離開。

據現場人員透露，2人都說沒有吃早餐，疑似因此發生不適，呼籲民眾施打前仍要些微進食。

桃園市長鄭文燦一早出席武陵高中上梁典禮時表示，桃園市共有5萬2000多位民眾預約第六輪國產的高端疫苗接種，其中2萬6000人23日會在36個社區接種站完成，另外2萬6000個民眾在160家醫療院所接種，早上看來接種意願相當高，出席率大概有9成多。

鄭文燦說，第六輪還加開六之二期，鼓勵民眾上1922網站預約，預定是在8月27到29號施打，他強調高端疫苗的安全性、有效性都通過食藥署專家的審議，綜合效價是AZ疫苗的3.4倍，相信也是一個很好的疫苗，希望大家放心接種。