業界普遍預期，蘋果（Apple）今年將回歸往例，在9月份發表新一代iPhone。除了硬體上常例的升級，包含相機規格與拍攝性能，以及處理器的升級之外，在疫情衝擊下，Face ID解鎖的不便，也讓人更為期待蘋果在新款iPhone中，讓Touch ID（指紋辦識）以更新穎的技術型態回歸。然而，根據知名財經外媒記者Mark Gurman的觀察與了解，這項改變似乎在今年新iPhone中實現的機率相當的低，恐讓不少果粉感到失望。

蘋果在2017年推出的iPhone X中，首度採用Face ID臉部辨識解鎖技術。且與Android手機廠不同的是，iPhone X僅支援Face ID這一種生物辨識技術，並不支援其他技術。這一點，或許看來平凡無奇，但在2019年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，戴著口罩難以藉由Face ID解鎖，確實成為了持有支援Face ID機種iPhone用戶的深刻困擾。也讓「Touch ID」回歸成為了不少果粉的企盼。

在最新一期的PowerOn電子報中，記者Mark Gurman指出，蘋果持續在測試螢幕下Touch ID技術，但是預期不會在今年的iPhone中實現。他更進一步指出，蘋果的長期目標是發展「在螢幕內整合Face ID感測器」，為了實踐此願景，Gurman指出蘋果正在研發類似Galaxy Z Fold3所使用的螢幕下鏡頭的感測器。

至於未來的iPhone路線圖，他則推測蘋果未來會在高階iPhone中全力支持Face ID，而長期目標就是實現螢幕下Face ID技術。他認為未來蘋果針對iPhone佈局，可能有兩種選擇方案。第一是高階機種未來預計採用螢幕下Face ID，低階款式則採用現有「瀏海」設計的Face ID；第二種方案則是，高階機種搭載螢幕下Face ID，而入門款是採用螢幕下Touch ID的做法。

以今年的iPhone 13（暫定名稱）來看，果粉想要看到螢幕下Touch ID的機會可說是越來越渺茫。在機身設計上，預計會採用較小的「瀏海」面積，也就是說具體生物辨識技術上仍舊會採用Face ID。這項技術在沒有配戴口罩的情況下，安全性比Touch ID更高，但是在疫情仍未全面止息，人們恐要長期與新冠肺炎病毒共存的預期下，只能支援Face ID的新iPhone，會否仍舊持續贏得消費者的青睞，將是其需面臨的挑戰。