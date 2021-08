【美國350 萬英畝的土地被燃燒殆盡】

全球各地野火災情頻傳,人類在今年正面臨有史以來最嚴峻的野火攻擊,根據 BBC 報導,美國西部正迎來破紀錄高溫,再加上嚴重乾旱條件與頻繁雷暴,種種條件堆積下加州野火延燒,野火面積更是過去五年來的兩倍。華盛頓大學環境與森林科學的野火生態學家 Susan Prichard 表示:「歷史性熱浪後,我們所擔心的事情正在發生,有鑑於近年來加州野火多延燒到 11 月,更憂心野火季時間也會破紀錄。」目前美國已有 350 萬英畝的土地被野火燃燒殆盡,這比 2020 年同期相比多 100 萬英畝,以目前態勢看來今年會有異常乾燥且漫長的野火季,氣候變遷帶來的極端天候推升高溫、乾燥,野火大面積蔓延的風險恐怕會逐漸攀升。

【面臨厄運的不幸視角】

眾所周知,我們的家園正被大火吞噬,甚至有些野火大到從太空就很容易被發現,這的確是我們即將面臨厄運的不幸視角。在最近與Insider雜誌的通話中,NASA宇航員梅根·麥克阿瑟(Megan McArthur)描述了自己在國際空間站上的可怕經歷,而此時地球正處於混亂之中,麥克阿瑟告訴媒體:「不僅僅是美國,我們對地球上大部分地區都發生火災感到非常悲傷。」她還借此機會呼籲各國得採取行動。

「多年來,世界各地的科學家都在敲響這個警鐘。」她告訴Insider網站:「這是對整個國際社會的警告,這需要整個國際社會共同面對並克服這些挑戰。」

【啟動了怪異的天氣模式】

衛星圖像顯示,從西伯利亞、希臘、西班牙一直到太平洋西北部,整個星球的大片地區都被天文數字大小的煙霧吞沒,尤其土耳其今年遭受的打擊特別嚴重,其中一些,比如美國南俄勒岡州的非法縱火規模非常之大,導致了啟動了怪異的天氣模式,美國沒有足夠的消防員可以來滅火。

上周聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)才發佈了一份令人震驚的報告,該組織正式宣佈「人類進入紅色警戒」。

