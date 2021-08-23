歷經4個月調查，國家運輸安全調查委員會今（23）日對外發布278頁「0402台鐵第408次車清水隧道重大鐵道事故」事實資料報告，並提供民眾可至運安會網站全文下載（https：／／www.ttsb.gov.tw／media／4891／0402臺鐵第408次車清水隧道重大鐵道事故事實資料報告.pdf）。其中工地移工向列車揮手示警的畫面是首次公開。

運安會主委楊宏智上周對媒體表示，被告李義祥等人曾經想提醒列車前方有工程車滑落軌道，引發家屬不滿。根據運安會23日的事實資料報告第5頁，工地移工向事故列車揮手示警的畫面首次流出。

該段敘述並指出，事故列車9點26分58秒時通過和仁站，比表訂時間延遲6分28秒。依列車行車影像、ATP、TCMS及乘客訪談紀錄，9點28分27秒時車頭駛出和仁隧道南口時，ATP紀錄顯示車速是126公里／小時；9點28分32秒時列車行車影像紀錄器顯示，移工於東正線軌道旁限高門型架處向列車揮手。

至於上周楊宏智向媒體表示「李義祥曾努力向列車示警」，似乎是為工地主任脫罪？今日媒體又問及楊宏智的看法，楊宏智僅簡單表示，報告中有看到移工去揮手，「我想這就是事實的呈現。」

另記者會開場時楊宏智也簡單聲明表示，記者會是正式場合，運安會呈現的不管是文字、圖片，都非常精確，和前幾天媒體報導的細節有些有落差、有些是過度延伸。「例如太魯閣號從和仁隧道南口出隧道後到事故地點，只有7秒鐘，不是媒體報導的17秒鐘，這才是精確數字。重要資訊我們應該完整而正確呈現出來」