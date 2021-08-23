4嫌持刀棍強盜70萬現金 2小時後落網現金不知去向

17歲陳姓少年與19歲張姓男子、21歲陳姓男子及20歲王姓男子20日下午1時許，持刀棍、空氣槍及辣椒水，前往22歲李姓男子位於新北市中和區的倉庫行搶，得手金鍊、手機及70萬現金，警方2小時後循線逮捕3嫌，但70萬元現金早已不知去向，警方正進一步追緝贓款流向。

警方調查，陳姓少年與李姓男子於年初時有行車糾紛，李男為網拍賣家，陳姓少年8個月後夥同張男、陳男及王男等4人，20日下午1時許持刀棍、空氣槍及辣椒水前往李男的倉庫，4人除了當眾毆打李男外還控制現場員工，搶走李男身上金鍊、手機及70萬現金。

中和警分局獲報調閱監視器發現，4嫌犯案後徒步及開車往三峽方向逃逸，之後再搭乘計程車返回中和藏匿處所，2小時後即逮捕3名成年人，再通知陳姓少年到案說明。

4嫌辯稱，年初時陳姓少年與李姓男子有行車糾紛，才會前往教訓他。但警方懷疑4嫌說法，犯嫌得手的70萬現金也不知去向，警方正進一步追緝贓款流向。

張嫌、陳嫌、王嫌等人訊後依強盜、傷害及妨害自由等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法院已裁定3人羈押禁見；另陳姓少年移送新北地方法院少年法庭。