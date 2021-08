【多年前可能曾有生命存在】

自2012年以來,美國國家航空航天局(NASA)的「好奇號」(Curiosity)火星探測車一直在荒涼的蓋爾撞擊坑(Gale crater)上徘徊,蓋爾撞擊坑(Gale crater)是一個直徑近100英里的巨大盆地,目前的主流理論認為,這個隕石坑是一個古老的、乾涸的湖泊,科學家推測多年前可能曾有生命的存在,這也是美國國家航空航天局NASA任務的首要目標。

好奇號(Curiosity)是一輛美國國家航空暨太空總署火星科學實驗室轄下的火星探測車,主要任務是探索火星的蓋爾撞擊坑,為美國國家航空暨太空總署火星科學實驗室計劃的一部份,好奇號的任務包括:探測火星氣候及地質,探測蓋爾撞擊坑內的環境是否曾經能夠支援生命,探測火星上的水,及研究日後人類探索的可行性。

【蓋爾撞擊坑(Gale crater)曾經是一個大池塘】

不過並不是所有人都同意這個主流的理論,目前有一組國際科學家團隊認為我們對火星地質歷史的理解基本上是錯誤的,他們給出的理論很有趣,就在上周發表在《科學進展》(Science Advances)雜誌上的一篇新論文中,該團隊的研究人員認為,蓋爾撞擊坑(Gale crater)曾經是一個大池塘。

研究小組在文章中寫到:「蓋爾撞擊坑(Gale crater)中的大多數沈積物似乎不是在古代湖泊中形成的,儘管如此,研究結果還是為古代氣候、環境變化和火星的天體生物學提供了相當多的線索。」「好奇號的發現為火星之謎提供了關鍵的線索。」

【「流體-岩石相互作用」的推翻】

根據這篇論文來看,研究小組檢查了「好奇號」(Curiosity)收集到有關該盆地沈積結構的數據,發現「好奇號」(Curiosity)的數據當中有一項關於「流體-岩石相互作用」的大多數證據實際上是風化活動和陸地風化的結果。

該研究的作者以及香港大學的約瑟夫·米哈爾斯基爾(Joseph Michalskil)表示,這個池塘的深度比我們想象的要淺得很多,研究小組認為,裡頭有許多岩石不是在水中形成的,很可能是蓋爾撞擊坑(Gale crater)乾涸後火山爆發的結果。」

研究人員告訴《新科學家》:「蓋爾撞擊坑(Gale crater)底部可能有一個小湖泊,甚至很可能是一堆小湖泊,但這些都是淺池塘。」而好奇號的兄弟毅力號就在今年年初時著陸於耶澤羅隕石坑(Jezero Crater),這就很可能是一個真正的湖泊。研究人員認為澤羅隕石坑(Jezero Crater)裡的沈積物跟蓋爾撞擊坑(Gale crater)會有很大的不同。

圖片來源:mars.nasa.gov

資料來源:VICTOR TANGERMANN(2021AUG 9).SCIENTISTS SAY NASA’S MARS ROVER IS ON THE SITE OF ANCIENT PONDS NOT A HUGE LAKE. Futurism