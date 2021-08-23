23日韓股反彈，主要受科技族群拉抬所致。目前，KOSPI在3,104.56點，漲44.05點或1.44%。同時，韓元與公債值利率均走高。

三星電子漲1.38%，SK海力士漲2.44%，網路雙雄Kakao漲1.74%，Naver也漲1.78%。

韓國官方數據，8月前20日出口年增4成，至於半導體、石油產品與汽車成長性，同時分別大增39.8%、55.3%和37%。

韓國最新的新冠每日新確診人數，多了1,418位。22日，韓國政府表示，美國莫德納將再提供701萬劑新冠疫苗，當地政府也計畫將在9月第一周為民眾開打。

23日，韓國LG Chem(樂金化學)盤中交易時，一度大跌約10%。原因是美國時間20日，樂金化學車用電池客戶美國通用汽車(GM)宣布，擔心會火燒車，故將斥資10億美元召回旗下約7.3萬輛，屬於雪佛蘭(Chevrolet)品牌的Bolt電動車(EV)。

一美元可兌換1,172.6韓元，韓元升值0.6%。

韓國10年期公債殖利率上升 3.8個基本點至1.890%。