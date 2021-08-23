譜瑞-KY(4966)今(23)日除息，配發現金股利12.62元，除息開盤參考價1605元，挾大盤大漲逾400點氣勢，譜瑞KY開高走高，盤中漲幅一度約4.5%，股價最高達1685元，開盤即完成填息。

譜瑞-KY第二季合併營收為49.03億元，季增加12.89%、年增加34.89%，稅後淨利為12.61億元，季增加22%，年增加49.5%，每股稅後盈餘為15.98元，獲利創下單季新高；譜瑞-KY上半年合併營收為92.47億元，年成長40.23%，稅後淨利為22.94億元，年增加56.48%，每股賺29.12元，直逼3個股本。

譜瑞-KY第二季毛利率表現優於先前財測，主要是因為成本上升，譜瑞-KY有調漲產品價格。第三季譜瑞-KY認為有些領域需求稍微趨緩，但整體需求依舊強，譜瑞-KY也將取得更多產能有利於第三季營運成長。

展望第三季，譜瑞-KY預估合併營收美金1億7650萬~1億9450萬，相較第二季成長0.71%~10.96%，合併毛利率落在44%~48%，合併營業費用美金3250~3550萬。

2022年譜瑞-KY成長性來自有更多的出貨量，以及更多新產品。在車用上，譜瑞-KY的PS8461已經量產，導入在車裡面了，新一代產品也已經MP，有多個車廠認證，包含韓國、歐洲客戶，未來譜瑞-KY的USB-C的Device也會開始出給大陸車廠，此外，譜瑞-KY的AMOLED、mini LED也有很多案子在跟面板廠合作中，未來這些產品的能見度都很高，毛利率也都很好。