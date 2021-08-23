東部地區芋頭種植主要集中在花蓮縣吉安鄉南華、干城一帶，芋農近年在農政單位技術輔導下，種植技術不斷精進，產出芋香氣濃郁、質地粉值高的芋頭，並透過地方政府推廣，知名度漸響。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉農會除採共同運銷方式打響吉安芋知名度、同時也研發如芋頭冰等相關加工品，在冰品展售中心「吉農冰城」販售，因淡淡芋頭香氣還吃得到顆粒，大獲好評，是店內熱銷產品之一。（吉安鄉農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

時序入秋，花蓮吉安鄉芋頭田野景觀一片翠綠正值產季，今年種植面積高達160公頃，估至少能產3000公噸，堪稱豐收。吉安鄉農會推廣吉安芋，自產自銷芋頭冰，淡淡芋頭香氣還吃得到顆粒，大獲好評，同時也透過認證行銷讓全國認識，盼打出媲美「大甲芋頭」的「吉安芋」品牌，成為芋頭最新代言人。

東部地區芋頭種植主要集中在花蓮縣吉安鄉南華、干城一帶，品種為檳榔心芋，是全國種植芋頭面積第5大之鄉鎮，是全國種植芋頭面積第5大之鄉鎮，次於苗栗公館、台中大甲、屏東高樹、台中大安。

吉安芋農近年在農政單位技術輔導下，種植技術不斷精進，產出芋香氣濃郁、質地粉值高的芋頭，並透過地方政府推廣，知名度漸響，價格甚至從以往每公斤6元，漲至目前每公斤55至65元不等，大幅提升，成為全台品質最夯的芋頭之一。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，吉安芋今年種植面積約160公頃，預計能產出3000公噸，由於一年只有一收，因應市場考量，農民多半會選擇在7月起，開始陸續採收，產期將延續至明年初，不過長期以來近半數皆被外地盤商統包採購方式銷出，進而削弱「吉安」品牌能見度。

鑑此，吉安鄉農會除採共同運銷方式打響吉安芋知名度、供應在地知名烘焙業者及餐廳等，以及將鮮芋加工切塊冷凍真空包裝於各區農會販售，同時也研發如芋頭冰、芋頭沙琪瑪及芋圓等相關加工品，在冰品展售中心「吉農冰城」販售，進而成為熱銷產品，更多人也能直接嚐到吉安芋的Ｑ綿口感。

此外，吉安鄉公所今年在花蓮縣政府支持下，執行「110年度吉安農作物資材補助計畫」，客製吉安芋等各農產紙箱，並以一半價格供農民選用，盼能讓標有吉安蔬果農產品牌的農特產成有力認證，提升在地自有農產品牌價值，增長農民收益。