穿戴式裝置已成為現代人常備的貼身助理，據IDC最新數據顯示，全球穿戴式裝置出貨量於2021年第一季首次突破一億台，展現市場強勁需求。看好穿戴式裝置市場發展，三星電子今（23）日正式宣布將在台推出Galaxy Watch4、Galaxy Watch4 Classic 及Galaxy Buds2。此外，於今年初上市即廣受好評的Galaxy Buds Pro，再推出全新色系「星魅白」，為用戶打造完整穿戴體驗。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「穿戴式裝置所提供的便利功能及個性化介面，為用戶增添嶄新不凡的生活體驗。截至2021年6月止，台灣三星整體穿戴式裝置銷量及銷售額皆達到近翻倍的成長，其中耳機產品銷售額成長更達115%，顯示用戶對三星穿戴式裝置的肯定。相信藉由全新產品的推出，能再次強化三星Galaxy生態圈，為用戶打造無縫串聯的便利生活。」

Galaxy Watch4 Classic搭載實體旋轉錶圈，兩種尺寸皆有「幻影黑」、「鈦灰銀」可供選擇；Galaxy Watch4具備時尚外觀設計，推出兩種尺寸選擇。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

全新Galaxy Watch4｜Watch4 Classic搭載高效能5奈米處理器，處理器效能提升20%。更首度配置三合一BioActive感應器，將強大的健康監測功能融入精美機身中，充分掌握身體健康狀況。動靜皆宜的Galaxy Watch4系列亦使睡眠監測功能更臻完善，能透過智慧型手機偵測睡眠期間的打鼾聲及血氧狀況，提供用戶更精準的睡眠分析，以促進睡眠品質。

為創造更完善的智慧手錶使用體驗，三星亦攜手Google合作打造全新作業平台Wear OS Powered by Samsung。Galaxy Watch4系列為首款搭載此系統的智慧手錶，藉由此作業平台，可將Google Play上的Google Map、Spotify等應用程式，與Galaxy系統所提供的Samsung Pay、SmartThings等服務結合於智慧手錶中，為用戶開啟跨平台無縫的使用體驗。Galaxy Watch4系列亦強化與Galaxy生態圈的串聯，透過One UI Watch作業系統，當用戶於Galaxy智慧型手機下載與手錶相容的應用程式時，該程式將同步安裝於智慧手錶中。此外，透過「自動切換裝置」功能，Galaxy Buds系列可在手機與手錶間自動切換，享受無縫接軌的聆聽體驗；透過手勢控制功能，用戶揮動手臂即可接聽或拒絕來電。

Galaxy Buds2於9月10日同步於各大通路上市，將推出「石墨黑」、「幻影白」、「橄欖綠」、「薰衣紫」顏色選擇。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

三星全新真無線藍牙耳機Galaxy Buds2擁有Galaxy Buds系列中最輕巧的5公克重量，其搭載動態雙驅動單體高低音揚聲器，高音清脆低音渾厚。全新內建Earbud耳機適配測試功能，可偵測不同耳塞大小的聲音密閉性，讓用戶獲得舒適密合的穿戴體驗。除透過入耳式設計達到被動降噪外，其搭載的ANC主動式降噪功能更能阻絕高達98%的背景噪音；Galaxy Buds2亦可透過機器學習汽車喇叭聲、工地施工聲等噪音樣本，於通話時消除多種雜音，搭配內建三組麥克風及VPU語音擷取單元，為用戶提供不受外界干擾的通話體驗。

Galaxy Buds2耳機於充飽電後能支援長達7.5小時的音樂播放，搭配充電盒可將播放時間延長至29小時。Galaxy Buds2與Galaxy生態圈緊密相連，除能於Galaxy裝置間自由切換外，更可透過Galaxy Watch4系列開啟或關閉主動降噪、調整環境音等工作，讓用戶在Galaxy生態圈中享受便利流暢的體驗。為滿足用戶不同的生活風格，先前上市的Galaxy Buds Pro再推魅力新色「星魅白」，可輕鬆融入各樣自在輕裝，展現風格。

Galaxy Watch4具備時尚外觀設計，推出兩種尺寸選擇，包括44mm的「幻影黑」、「冷杉綠」、「鈦灰銀」三色，藍牙版、LTE版建議售價分別為NT$9990、NT$11990；以及40mm的「幻影黑」、「玫瑰金」、「鈦灰銀」三色，藍牙版、LTE版建議售價分別為NT$8990、NT$10990。Galaxy Watch4 Classic搭載實體旋轉錶圈，兩種尺寸皆有「幻影黑」、「鈦灰銀」可供選擇，46mm藍牙版建議售價NT$12990，LTE版建議售價NT$14990；42mm藍牙版建議售價NT$11990，LTE版建議售價NT$13990。Galaxy Watch4、Galaxy Watch4 Classic將於9月10日起於全台通路正式上市。

為回饋星粉，三星與統一集團旗下線上購物平台獨家合作推出預購好禮。自8月26日12:00至8月31日23:59止於指定通路康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來，預購Galaxy Watch4 Classic即可獲得11杯CITY PRIMA精品拿鐵及100點OPEN POINT點數；而預購Galaxy Ｗatch4則可獲得7杯CITY PRIMA精品拿鐵及100點OPEN POINT點數。另於9月10日至10月31日正式開賣期間，至全台通路購買Galaxy Watch4 Classic登錄送防汗皮革錶帶；購買Galaxy Watch4登錄即贈彈性運動錶帶，數量有限送完為止。

真無線藍牙耳機Galaxy Buds2則將推出「石墨黑」、「幻影白」、「橄欖綠」、「薰衣紫」顏色選擇，建議售價NT$4990，凡於10月31日前購買即贈透明保護殼，訂於9月10日同步於各大通路上市。Galaxy Buds Pro「星魅白」建議售價NT$6990，8月27日起於三星智慧館、三星商城、中華電信、神腦通路獨家販售。