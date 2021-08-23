阿富汗政局變天，美國總統拜登目標在8月31日以前完成撤離美軍，但資深媒體人陳文茜表示，8月31日前可能沒有一個國家來得及完成撤僑，拜登面臨越來越大的壓力。

陳文茜昨（22日）在臉書發文表示，七天過去了，喀布爾機場外，出現甚至更混亂的場面，數千名阿富汗人拚命逃跑，以致不幸事件發生。各國政府緊急疏散本國公民和符合條件的阿富汗工作人員，大約4500名美軍暫時控制著哈米德卡爾扎伊國際機場，大約900名英國士兵也在現場巡邏，確保撤離航班的安全，而塔利班士兵在機場周邊設置檢查站，並阻止沒有旅行證件的阿富汗人進入機場。

對於歐美各國期望在8月31日能撤退完畢，陳文茜認為，8月31日前可能沒有一個國家來得及完成撤僑，且美國總統拜登面臨越來越大的壓力，各聯盟均要求延長8月31日從阿富汗撤軍的最後期限，更有一些國家表示，他們不可能在本月底前撤離所有外國公民。

陳文茜指出，英國國防部長華萊士周日接受《每日郵報》採訪時表示，沒有一個國家能夠讓所有人都出去，但英國在阿富汗的軍事行動即將結束，時間正在流逝，無法停止，此時如果美國選擇延長最後期限，英國將支持美國，幫助各國撤僑。與此同時，歐盟外交政策負責人博雷爾表示，到本月底前撤離6萬人在數學上一算，以目前宵禁、航空載量、機場容量一算即知是不可能的。