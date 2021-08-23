北市一名原本乖巧的女大生，去年9月間與2名男同學相約酒吧喝酒後大玩3P，過程中還嬌喊「我是小母X」，性愛過程全被男同學拍下來外流，連班上其他同學也看過，直到有次與男同學吵架對方脫口說出「我們都看過你的性愛影片」、「很會叫」，女大生才驚覺遭偷拍，憤而對2名男同學一狀告上法院。

據了解，該名女大生2020年9月6日與鄭、李2名男同學到酒吧喝酒，喝醉後搭計程車到李男租屋處，女大生先與李男翻雲覆雨，鄭男酒醒後再加入戰局，女大生一晚與2名男同學發生6次性行為，女大生過程中還嬌喊：「我是小母狗」，當晚多人運動全被2名男同學偷拍下來。

鄭、李2男事後將影片流出給其他同學觀看，直到女大生某日和班上一名男同學起衝突，對方忍不住脫口說出「我們都看過你的性愛影片」、「很會叫」，女大生這才驚覺當天被偷拍，氣得找上李男和鄭男理論，並要求刪除影片，雖然李男與鄭男刪掉影片，女大生認為名聲已遭破壞，仍對2人提告撿屍性侵與將性愛影片外流。

但檢警調查，女大生事發後2個月才報案，已無法採集血液、體液等檢體，且看過親密片的同學也表示，女大生過程中有許多肢體動作與對話，並沒有酒醉意識不清，檢察官因而認為，李男與鄭男妨害性自主罪部分證據不足，判處不起訴，但偷拍親密影片涉犯《刑法》妨害秘密罪，依法起訴。

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