新北市警察局長黃宗仁（左）與警察之友會理事長郭進源（右）歡送三重分局長林故廷（中）。（新北市警察局提供）

新北市警察局長黃宗仁（左）與警察之友會理事長郭進源（右）歡送永和分局長李宏振（中）。（新北市警察局提供）

警政署日前發布新一波人事調動，新北市警察局1位副局長、2位分局長高升外派重要職務，市警局今（23）日上午由新北市警察之友會理事長郭進源與局長黃宗仁共同歡送3位外派的幹部。黃宗仁表示，感謝3位高升外派的重要幹部在疫情嚴峻期間，陪伴我們一起對抗疫情，在許多重要政策規畫與執行上提供了寶貴意見，讓新北弟兄在疫情工作上，能夠無後顧之憂，也期待他們到了新單位，能將新北市警局「基層最大、人民優先」的精神延續下去。

黃宗仁表示，副局長吳坤旭陞任彰化縣警察局局長，彰化為全台6都之外的第一大縣，局長的責任更是重大，吳副局長在新北期間表現，受到署長及各界長官的肯定，這次調陞我們新北同事也是與有榮焉。

三重分局長林故廷陞任刑事警察局主任祕書，林分局長曾任新北市鑑識中心主任，一手建立台灣警界的測謊系統，國內多起受矚目大案，包括319槍擊案、南迴鐵路搞軌案、新北八里媽媽嘴雙屍命案、廣大興漁船喋血案，都由他親自主持測謊，堪稱警界測謊首席，這次能派任刑事警察局替主任祕書並將實質主導未來刑事政策的擬訂，可說是實至名歸，希望林分局長能帶領台灣鑑識團隊再創殊榮。

永和分局長李宏振此次陞任保安警察第一總隊主任祕書，保一總隊主要支援環保、通信、森林警察執行專業巡邏取締任務，配合台北市警察局執行巡邏警網任務與治安及群眾事件的應變。其中還有耳熟能詳的「維安特勤隊」，支援各重大槍擊事件、嫌犯攻堅圍捕行動，希望李分局長除了本身就是國內首屈一指的交通權威之外，在保一增加行政歷練後更能繼續替臺灣的治安盡一份心力。

黃宗仁說，彰化是他的出生地，從警40多年，彰化是他最想回去的單位，希望能為家鄉的鄉親服務，現在這個願望只能託給吳副局長幫忙實現。除了恭賀榮昇的3位同事外，希望都能持續將為民眾服務的精神理念繼續延續下去。