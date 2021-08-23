老牌成衣加工業者「方悅」服飾集團，因被同行倒債，加上負責人王橞瀴投資失利虧損2.5億元，涉嫌在13年內利用海外虛設公司的假交易作帳，向29家銀行、租賃公司詐貸134億元，至今仍有11億元呆帳，犯行如同「潤寅詐貸案」翻版。台北地檢署23日依違反《銀行法》等罪起訴王女、會計師事務所林姓負責人5人、方悅5家公司。

方悅集團旗下有方悅、方富等多家公司，依據官網資料，2家公司以成衣加工製造為主要營運項目，主要市場為國內各大百貨專櫃的少男及少女服飾，從設計、作樣至生產完成後，再販售給各大品牌專櫃販售。

起訴指出，方悅負責人王橞瀴因為曾遭同行倒帳2500萬元，加上自己投資TRF(目標可贖回遠期契約)虧損2.5億元，資金調度出現問題，因此會計建議下，設立海外帳戶及17家人頭公司，其中13家負責向方悅下單採購，另外4家負責出貨給下游。

王女在會計師事務所林姓負責人協助下，從2007年到2020年5月間以不實交易發票及裝箱單等單據，製造虛偽三角循環貿易，再由會計師出具不實的財務簽證報告，向台銀等25家銀行及4間民間租賃業者詐貸，並以「借新還舊」方式貸款金額累計134億元。

直到王女無力支應，公司出現跳票，至今仍欠債11億餘元，王女自知難逃法網，在被害金融機構發現前，主動向檢調自首，犯行才曝光，檢調展開偵辦。而銀行發現王女已無資力，已經開始循民事途徑追討。

北檢依違反《銀行法》、詐欺等罪起訴王女5人，以及方悅、方富5家服飾公司，另林姓會計師涉嫌幫忙做假帳，但無法證明知悉假帳要用來詐貸，檢方給予緩起訴處分。