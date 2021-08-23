台中市后里區后科路3段近期深夜改裝車車聚擾民，大甲警分局日前獲報後前往查察，到達時車聚車輛已急速駛離，警方調閱監視器有兩車競速，將通知車主到案說明，並加強設置攔查守望點及測速照相稽查取締。

大甲警分局指出，21日1時許接獲后里區后科路3段（豐興鋼鐵行政大樓前）有改裝車輛聚集，影響民眾安寧，立即派遣線上巡邏，由后里所、義里所、月眉所前往現場該路段查察噪音改裝車，惟到達時，車聚車輛已急速駛離現場未再車聚。

分局調閱監視器清查，發現其中一部白色自小客車，由國道1號后里交流道北上出口下，進入后科路3段到達車聚現場，與另一部深色自小客車改裝車競駛，後續將對相關危險駕駛車輛，通知車主到案說明。

大甲警分局表示，暑假期間每逢週六、日凌晨 0至4時，規劃防制危險駕車及實施定點守望勤務，如發現有駕駛汽(機)車聚集時，立即通報勤務指揮中心調派機動反應編組，嚴正執法該路段取締改裝噪音車輛，防患未然、止亂初動，壓制危險駕車。

為嚇阻改裝噪音車輛擾民且威脅民眾安全，分局將加強設置攔查守望點及測速照相稽查取締，並邀集道路主管機關設置道路工程，加強改善該路段標誌。