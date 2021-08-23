造紙大廠正隆(1904)雖受中國大陸及越南疫情升溫影響，2021年第三季營運遭逢逆風，但投顧法人認為隨著疫情控制，第四季旺季營運動能可望回升，看好全年營收及獲利均可望成長逾1成，明年動能在新產能開出帶動下將進一步增溫，維持「買進」評等不變。

正隆受中國大陸雨災及疫情升溫、越南封城防疫影響出貨，7月自結合併營收37.41億元，雖月減3.86％、降至近3月低點，仍年增達11.23％，為近6年同期高點。累計前7月合併營收255.71億元、年增達16.14％，續創同期新高。

正隆總經理蔡東和法說時表示，下半年營運多少受到疫情、成本上漲、海運缺櫃及塞港影響，尤其越南疫情導致廠區降載營運，使往年7～8月旺季效益將有所遞延，預期影響營收約3％，將審慎注意市況因應，致力達成全年營收及獲利優於去年目標。

蔡東和指出，正隆重視綠能減碳、致力精進台灣及中國大陸據點，聚焦擴大越南投資及生產銷售據點建立，今年底至明年將有多項效益精進計畫及新產能擴建案完成啟用，預期待疫情稍微緩解後，明年將是正隆產銷營收顯著成長、精進效益顯著發揮的一年。

投顧法人認為，正隆為反應成本高漲，6月時調漲紙價13％。展望本季，台灣受惠出口外銷及電商內需強勁，廠區維持全產全銷。越南廠因疫情影響出貨，稼動率降至5成，主要影響落於8月，中國大陸廠區稼動率則降至7成。

由於國際運費及廢紙原料高漲，其中占台廠原料比重達7成的國際廢紙大漲達36％，投顧法人考量中國大陸及越南廠稼動率放緩、旺季拉貨效益遞延，將影響營運規模，預期第三季營收將季減約4％、毛利率持平第二季，每股盈餘則可望持平略增。

雖然第三季營運動能遭逢逆風干擾，但投顧法人認為疫情控制後產業仍處旺季時節，預計第四季拉貨動能將明顯復甦。而正隆7成營收來自為台灣廠區貢獻，在台灣廠區營運穩健、維持全產全銷下，預期正隆今年營收仍可望年增逾1成、改寫歷史次高。

獲利方面，由於廢紙、運費及燃煤價格高漲，使正隆下半年營運成本壓力漸增，需求則因各地疫情狀況而不一。不過，考量台灣廠區銷量良好，且中國大陸廠區部分紙品恢復緩漲態勢，預估第四季紙品仍有調漲空間，預期全年獲利亦可望成長1成。

展望明年，IMF預估全球GDP維持4.4％的溫和擴張，考量正隆營運與兩岸和越南三地出口趨勢一致，加計南越平陽造紙廠二期40萬噸紙板、南越濱吉與北越北江紙器廠1.8億平方公尺新產能開出，將中長期貢獻公司營運動能，看好正隆明年成長動能將顯著增溫。

整體而言，投顧法人認為正隆下半年營運受海外影響有限，第四季旺季動能回溫，營運可望持穩，明年在新產能挹注下抵銷平均成本上漲影響，營運仍能維持成長。維持「買進」評等，但將目標價自50元略降至45元。